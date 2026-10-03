VIDEO Bitorajac o filmu 'Djeca Kozare': 'Ugovor smo potpisali s uglednom kućom, a ne Vučićem'

Žao mi je, naravno, prije svega što je umjetnost pala u drugi plan, a s druge strane žao mi je da neki ljudi koji mi se privatno jave vole reći da sam im pao u očima. Međutim, ja sam takve poruke dobivao i nakon svog posljednjeg filma "Svadba", koji je zapravo bio pitka komedija, rekao je u videu glumac Rene Bitorajac nakon što se njegov posljednji film "Zlatni rez '42 – Djeca Kozare" u kojem je utjelovio ustaškog zapovjednika Maksa Luburića našao na udaru kritika.

Rene se oglasio na silne kritike koje je dobio zbog te uloge.

- Našao sam za shodno da se referiram na buku koja se podigla oko mog predzadnjeg filma "Zlatni rez '42 – Djeca Kozare". Dakle, po vokaciji sam glumac koji bira po meni dobre zanimljive i izazovne uloge, a jedna od takvih ponuđena mi je od strane jednog od najvećih živućih redatelja na ovim prostorima. Što god netko o tome mislio - smatra glumac.

Istaknuo je da ovu ulogu nije mogao propustiti ni s umjetničke, a niti s ljudske strane.

- Možda je bitno naglasiti da smo mi taj film snimali 2023. godine, dakle prije tri godine, kada su okolnosti u Srbiji bile nešto drugačije nego danas. Tad još nema studenata, nema ćacija, a i retorika je bitno drugačija. Ugovor potpisujemo, tada s uglednom producentskom kućom Minacord Media Željka Joksimovića, dakle, ni s kakvim Vučićima i Dodicima i slično, što nam se, evo, nažalost, danas pripisuje

- Na žalost, neke stvari jednostavno ne ispadnu onako kako je bilo planirano. Toliko od mene. Tko je shvatio, shvatio je, a tko neće i ne želi, nije - poručio je Bitorajac.