VIDEO Bizarna svađa vozača u Zagrebu. Vrijeđali su se pred policijom: 'Mogu ga izlupat?!'

To je bilo sinoć. Nešto su se posvađali u prometu, psovali su jedan drugome majku i to pred policijskim automobilom, rekao nam je čitatelj o bizarnoj snimci iz centra Zagreba.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:29 Svađa u prometu u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Na snimci se vidi kako vozači preko prozora psuju jedan drugome.

- Je*em ti mater - govori prvi.

- Je*em ja tebi! - odgovara drugi.

Vozač Mercedesa izlazi iz automobila, ali u tom trenutku dolazi policijski automobil i policajac također izlazi.

- Mogu ga izlupat, mogu ga izlupat!? - viče muškarac policajcu.

Obojica su krenula prema drugom automobilu i vozaču i tu snimka staje.

Kontaktirali smo zagrebačku policiju o ovom incidentu, odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.