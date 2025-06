VIDEO Bizarne scene na A1: 'Sve sam vidio, ali ovo je opasno. Pa kutija strši s obe strane auta!'

Neobičnu snimku poslao je čitatelj 24sata, tvrdeći da ju je zabilježio na autocesti A1, nedaleko od čvora Kurilovec. Kako se vii na snimci, sivi Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka na stražnjem sjedalu prevozi veliki predmet, točnije kartonsku kutiju, koja očito ne stane unutar automobila pa joj krajevi strše van kroz prozor.

- Svašta sam vidio, ništa me više ne može iznenaditi, ali ovo je na kraju krajeva i opasno. Ne samo što je smiješno, ovo je zaista opasno. Ući će tako u grad, može srušiti biciklista, zapeti za nešto. Nevjerojatno kako se neki ljudi ponašaju - ispričao nam je čitatelj koji je u tom trenutku bio na cesti iza dotičnog vozila.

Prema njegovim riječima, automobil je vozio stariji gospodin, a kutija na stražnjem sjedalu, iako donekle pričvršćena, djelovala je u najmanju ruku opasno.

- Ne znam što je bilo unutra, to je neka kartonska kutija, ali izgleda kao da je u njoj dugački kišobran ili možda lajsne. Na krajevima se vidi bijela plastika kojom je kutija povezana. Nevjerojatno, tko bi vozio takvo nešto na takav način? To je baš užasno - dodaje čitatelj.

Kako kaže, cijela scena bila je toliko neobična da ju je morao zabilježiti.

- Vozio je on fino, da ne kažem pristojno. Ja sam ga u jednom trenutku prestigao, išao sam jedno 80 na sat, koliko je i ograničenje tamo. On je držao svoju traku i nije divljao, ali voziti to tako? Ne znam što da kažem - zaključuje.