VIDEO Bošnjački ministar pjevao Thompsonovu pjesmu na svadbi: 'Pa to je domoljubna...'

Ministar obrane BiH, jedan od vodećih bošnjačkih političara i potpredsjednik SDP-a BiH Zukan Helez, javno je pjevao Thompsonovu pjesmu "Moj Ivane", a nakon niza optužbi na njegov račun oglasio se na Facebooku rekavši kako je to domoljubna pjesma.

Helez je snimljen tijekom vikenda kako stoji na stolu na svadbi u Livnu i pjeva pjesmu Marka Perkovića Thompsona, što je izazvalo brojna regairanja na društvenim mrežama. Kritičari, osobito iz bošnjačke SDA i srpskih medija, optužili su ga za promoviranje pjevača kojega su povezali s ustaškom ideologijom.

U svom odgovoru na Facebooku, Helez je pojasnio da ga je pjesma podsjetila na djetinjstvo i rodni Kupres. Naglasio je kako se radi o domoljubnoj pjesmi.

'To je domoljubna pjesma...'

"Pjesma koju sam pjevao nije uvredljiva, ne vrijeđa ničija vjerska niti nacionalna osjećanja, to je domoljubna pjesma", napisao je Helez.

Helez je, međutim, optužio najveću bošnjačku stranku SDA da stoji iza „botovskih napada“ na njega, dodajući kako je „iskreno za cjelovitu i multietničku Bosnu i Hercegovinu“ za razliku od ove najveće bošnjačke stranke.

Kritike na njegov račun stigle su i od medija iz Banja Luke poput Buka magazina, koji je naveo da bi za ovaj potez morala uslijediti ostavka, te da pjevanjem vrijeđa Srbe. Radio televizija Republike Srpske je navela da Thompson u svojim pjesmama i na koncertima veliča ustaštvo i NDH, uključujući zločine koje je ta ustaška država počinila nad Srbima.