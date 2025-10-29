Obavijesti

SVE SE BIJELI

VIDEO Božić uranio na Islandu! Pala rekordna količina snijega, pogledajte scene snježne idile

VIDEO Božić uranio na Islandu! Pala rekordna količina snijega, pogledajte scene snježne idile
Foto: CANVA, ilustracija

Policija i meteorolozi izdali su narančasta upozorenja i savjetovali građane da ostanu kod kuće, ali mnogi nisu odoljeli.

Island, zemlja vatre i leda, još je jednom pokazao svoju nepredvidivu i sirovu snagu. Snažna snježna oluja, koju su mnogi stanovnici prozvali "Božićem koji je uranio", pogodila je jugozapadni dio zemlje i glavni grad Reykjavik u utorak...

Oluja je donijela rekordnih 27 cm snijega do podneva, srušeni je prethodni rekord za količinu snijega u listopadu, navodi ruv.is. Do kraja utorka u nekim dijelovima grada bilo ga je i 40 cm...

Dok su se jedni borili s kaosom na cestama, drugi su iskoristili priliku za uživanje u neočekivanoj zimskoj idili šetnjom po snijegu.

Društvene mreže preplavile su na stotine snimki i fotografija snježne idile. Korisnici su dijelili slike snijegom zatrpanog Reykjavíka, uz komentare kako je "Božić uranio". "Ovo je bijela bajka", "Kao nešto iz prelijepih snova", "Vau, ne volim hladnoću, ali zbog ovakvih scena bih došao"...

