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BANSKI GULAŠ

VIDEO Božinović i Turk zajedno kuhali gulaš u Zaprešiću: 'Samo jedna podjela je danas...'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Božinović i Turk zajedno kuhali gulaš u Zaprešiću: 'Samo jedna podjela je danas...'
Foto: twitter
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Pravo kažete, ovo je banski gulaš koji se jeo u banovo vrijeme pa je onda red da i mi probamo. Dobar tek, rekao je Turk na kraju

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je na X-u snimku s tradicionalne manifestacije Banski ručak u Zaprešiću. Ministar uz zaprešićkog gradonačelnika Željka Turka iz redova HDZ-a priprema i poslužuje gulaš građanima.

- Jedina podjela danas je podjela hrane, poručio je Božinović, dok je u drugom trenutku poručio Turku da stalno treba miješati da te da je on to 'naučio u politici'. 

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- Željko, nakon što smo tisuće ljudi nahranili, red je da i mi malo probamo. A ovo je što?, pita Božinović nakon kušanja gulaša.

- Pravo kažete, ovo je banski gulaš, koji se jeo u banovo vrijeme pa je onda red da i mi probamo. Dobar tek, odgovorio mu je Turk.

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