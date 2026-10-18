VIDEO Božinović i Turk zajedno kuhali gulaš u Zaprešiću: 'Samo jedna podjela je danas...'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je na X-u snimku s tradicionalne manifestacije Banski ručak u Zaprešiću. Ministar uz zaprešićkog gradonačelnika Željka Turka iz redova HDZ-a priprema i poslužuje gulaš građanima.

- Jedina podjela danas je podjela hrane, poručio je Božinović, dok je u drugom trenutku poručio Turku da stalno treba miješati da te da je on to 'naučio u politici'.

U Zaprešiću samo jedna podjela, banskog gulaša! https://t.co/4Xka9RCXEa — Davor Božinović (@DavorBozinovic) October 18, 2026

- Željko, nakon što smo tisuće ljudi nahranili, red je da i mi malo probamo. A ovo je što?, pita Božinović nakon kušanja gulaša.

- Pravo kažete, ovo je banski gulaš, koji se jeo u banovo vrijeme pa je onda red da i mi probamo. Dobar tek, odgovorio mu je Turk.