VIDEO Božinović: Slučaj pedofila brže bi se riješio uz Chat control

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović govorio je nakon sjednice Vlade o detaljima najnovijeg slučaja pedofilije. Ponovio je da se takvi slučajevi sada rješavaju uspješnije zbog derogacije EU uredbe o zaštiti osobnih podataka koja vrijedi do travnja iduće godine.

Božinović je kazao da je pedofil iz Hrvatske otkriven nakon što je od američke agencije NCMEC došla prva informacija na temelju koje su postupali policijski službenici, a određene informacije došle su i od australske policije. Postojala je sumnja, iako se u tim prvim informacijama nije znalo ni tko je niti odakle je, izjavio je ministar.

Istraživačkim radom došlo se do određenih spoznaja, osoba je označena, dobiven je nalog, izuzeti su elektronički aparati, mobiteli, a prve informacije, rekao je ministar, sadržavale su sumnju da je u pitanju jedno dijete. Kada se ušlo u sadržaj onoga što je bilo pohranjeno, vidjelo se da postoji, na aplikaciji koja ima "end-to-end" enkripciju, grupa koju je ta osoba formirala od 250 i više članova, a iz koje se otvorilo sve ovo o čemu danas govorimo.

- On je optužen da je seksualno zlostavljao ne samo maloljetno dijete koje mu je bilo i fizički dostupno, već i 30-ak osoba, 20 iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Sad se to klupko dodatno istražuje ne samo u Hrvatskoj, ali je sve ovo sada toliko jasno da je bilo moguće podnijeti kaznenu prijavu. On je sada u pritvoru i kriminalističko istraživanje se nastavlja - istaknuo je ministar.

Samo platforme na kojima se odvijaju zlodjela imaju mogućnost taj sadržaj učiniti dostupnim policiji

Božinović je naglasio da jedino platforme na kojima se odvijaju ovakva zlodjela imaju mogućnost taj sadržaj učiniti dostupnim policiji kako bi se zlotvori lišili slobode. Oko ovog pitanja, nastavio je, otvorilo se puno rasprave koja ne pogađaju suštinu.

- Suština je zaštiti djecu, a djecu ne možeš zaštiti ako nemaš podatke. Ovaj oblik najgnjusnijih kaznenih djela koja se tiču djece eksplodirao je na internetu. Procjena je nevladinih i humanitarnih udruga da je svake sekunde dvoje djece u svijetu seksualno zlostavljano i o tome se vode razgovori - rekao je ministar.

Na novinarsko pitanje bi li se i ovaj slučaj brže riješio da je u primjeni ono što zovemo "chat control", Božinović je odgovorio da je upravo u tome poanta, ali bez narušavanja privatnosti komunikacije. Ako EU, pa onda i Hrvatska, ne uspiju u tom smislu nešto riješiti, u travnju iduće godine postoji realna opasnost da provideri više neće policiji dostavljati ovakav sadržaj jer za to neće imati pravnu osnovu. I nema tu, kaže, nikakvog "chat controla".

- U redu je da se provodi edukacija, međutim mi smo ovdje suočeni s požarom. Mi možemo građane, pogotovo mlade ljude, upozoravati, educirati kako se nositi s tim požarom ako do njega dođe. Policija i sve policije žele gasiti taj požar, ali ne mogu bez alata - poručio je Božinović.

'Privatnost je važna, ali ništa nije važnije od toga da spasimo ijedno dijete'

Na novinarsku opasku da je ovo dokaz da "chat control" nije potreban što tvrdi predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Božinović je kazao kako su ovdje otkrili skupinu od 250 predatora koju je administrirala osoba koja je osumnjičena i "da samo možemo zamisliti koliko bi takvih skupina bilo otkriveno kada bi postojali alati da ih se otkrije prije nego se dođe u posjed nečijeg mobitela".

- Ja apsolutno ne razumijem kako netko ne želi ovo razumjeti. Pretpostavljam da svi imamo dovoljno inteligencije da shvatimo o čemu se ovdje radi i kako smo u cijeloj ovoj priči iz vida izgubili djecu. Ponavljam, privatnost je važna, ali nemojte mi reći da je išta važnije od toga da spasimo ijedno dijete. I sve te aplikacije mogu komotno nastaviti raditi bez obzira na sve ovo o čemu govorimo da se ne naruši privatnost. Zašto učiniti nedostupnim ono što nam je nužno da bismo spašavali djecu - upitao se ministar.

Naveo je i primjer Facebook messengera koji je na globalnim razinama razmjenjivao te sadržaje. U međuvremenu su prešli na "end-to-end" enkripciju. Otkada su prešli na to, na godišnjoj razini je oko sedam milijuna njihovih dojava manje nego što ih je bilo, tvrdi ministar dodajući da bi tzv. stručnjake koji namjerno izokreću teze, trebalo pitati zašto to rade.

Božinović je također rekao da neka dugotrajna istraživanja pa i posebni timovi i odredi mogu otkriti nešto, ali u međuvremenu "prolazi kompozicija zlostavljane djece". Svako dijete trebalo bi biti važnije od puno stvari za koje mislimo da su nam presudne u životu, poručio je ministar.