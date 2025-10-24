VIDEO Britanka se kupala kod Morskih orgulja pa je otpuhalo jako jugo! Spasila je posada

Jako jugo jučer je pokazalo svu svoju snagu, i to u zadarskom kanalu – inače zaklonjenom i mirnijem dijelu mora, daleko od otvorenog. Unatoč velikim valovima, britanska državljanka odlučila je zaplivati u četvrtak poslijepodne, no ubrzo je izgubila snagu i nije se mogla vratiti na stepenice Morskih orgulja, omiljenog mjesta brojnih stranaca za kupanje.

Opasnu situaciju prva je uočila Zadranka Sandra Babac, turistički vodič, koja je odmah reagirala i pohitala u pomoć.

- Starija žena uopće nije mogla izaći iz mora, očito je precijenila svoje mogućnosti. Jako ju je jugo jednostavno odnijelo - ispričala je Sandra.

U blizini je bio usidren veliki kruzer koji se spremao isploviti. Budući da se brodski motori pale ranije, postojala je i opasnost da ženu zahvate moćni propelerski vrtlozi. Sandra je odmah alarmirala posadu, koja je pokazala veliku solidarnost.

- Dok su se oni skupili, ja sam je držala na oku i bila spremna uskočiti u more ako zatreba - kaže Sandra.

Spašavanje nije bilo jednostavno.

- Izvukli su je tek iz trećeg pokušaja, bilo je doslovno povuci–potegni jer je žena bila iscrpljena. Posada je, srećom, bila vrlo uigrana, ipak su obučeni za spašavanje ljudi iz mora. Sve je bilo sklisko, tijelo spašene već obamrlo, ali Hitna pomoć stigla je u rekordnom roku. Kasnije sam nazvala bolnicu da provjerim stanje, i rekli su mi da je sve u redu, što je najvažnije - priča Sandra.

Jako jugo može biti itekako opasno, stvara velike valove. Zato u četvrtak lokalnih kupača i nije bilo, jer su valovi bili prejaki. Britanka je to, nažalost, naučila na teži način.

- Naši ljudi znaju plivati i poznaju more, ali strankinja se nije mogla oduprijeti tako moćnom jugu. Možda je gospođa i preplivala La Manche, ali ovo je dokaz da je i Jadran opasno more, koje ne oprašta nepažnju - zaključuje Zadranka.