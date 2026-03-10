Obavijesti

News

Komentari 1
EKSPRESNO GA POSLALI

VIDEO Britanski razarač Dragon krenuo je u istočni Mediteran

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Britanski razarač Dragon krenuo je u istočni Mediteran
5
Foto: Reuters

Raspoređivanje broda HMS Dragon izvedeno je u rekordnom roku. Prema riječima ministra obrane Johna Healeyja, posao koji inače zahtijeva šest tjedana priprema dovršen je za samo šest dana

Admiral

Britanski razarač HMS Dragon isplovio je u utorak iz pomorske baze Portsmouth i uputio se prema istočnom Sredozemlju kako bi ojačao obranu Ujedinjenog Kraljevstva u regiji. Stotine članova obitelji i građana okupilo se na obali kako bi ispratilo brod i njegovu posadu od oko 200 mornara na hitnu misiju zaštite britanskih interesa i saveznika. Odluka o slanju jednog od najmodernijih brodova Kraljevske mornarice donesena je nakon napada dronom na britansku zračnu bazu RAF Akrotiri na Cipru, a usred eskalacije napetosti koje su potaknuli iranski napadi diljem Bliskog istoka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Britanski ratni brod Dragon 01:59
Britanski ratni brod Dragon | Video: 24sata/Reuters

Ubrzana priprema za hitnu misiju

NEMA MIRA Unatoč Trumpovim najavama da će uskoro završiti rat: Krenuli žestoki napadi na Iran...
Unatoč Trumpovim najavama da će uskoro završiti rat: Krenuli žestoki napadi na Iran...

Raspoređivanje broda HMS Dragon izvedeno je u rekordnom roku. Prema riječima ministra obrane Johna Healeyja, posao koji inače zahtijeva šest tjedana priprema dovršen je za samo šest dana, a timovi su radili i do 22 sata dnevno kako bi brod bio spreman. Razarač se, naime, nalazio na suhom doku gdje je prolazio planirano održavanje za potpuno drugačiju, ranije zakazanu NATO misiju.

Proces je uključivao spuštanje broda u more, ukrcavanje projektila Aster za napredni sustav protuzračne obrane Sea Viper te utovar zaliha, uključujući oko 80 sanduka hrane. Zbog prirode misije, bilo je nužno i prilagoditi opremu i naoružanje, što je tehnički zahtjevan proces poznat kao "re-rolling".

​- Moji ljudi su neumorno radili kako bi osigurali da smo spremni za našu misiju. Uvježbani smo za ovo, spremni smo, imamo opremu i ljude te podršku britanskog naroda i, što je najvažnije, naših obitelji i prijatelja - izjavio je zapovjednik broda Iain Giffin.

A woman stands amidst supplies loaded on HMS Dragon as it prepares to deploy to the Mediterranean, in Portsmouth
Foto: PO Phot Chris Sellars

Odgovor na rastuće prijetnje

Osim razarača, Ujedinjeno Kraljevstvo je u regiju već poslalo i dodatne snage. Dva helikoptera Wildcat, opremljena projektilima Martlet za uništavanje dronova, već se nalaze na Cipru. Pridružio im se i helikopter Merlin Mk2, koji nosi radarski sustav Crowsnest za rano upozoravanje i nadzor.

Ovo raspoređivanje nadovezuje se na već pojačanu britansku obrambenu prisutnost, koja uključuje radarske sustave, protuzračnu obranu i F-35 "nevidljive" lovce koji već provode zračne ophodnje i presretanja iranskih bespilotnih letjelica.

TRAŽIŠ ĆE NOVA SREDSTVA U prva dva dana napada na Iran SAD potrošio 5,6 mlrd. dolara
U prva dva dana napada na Iran SAD potrošio 5,6 mlrd. dolara

Vrhunska tehnologija za zračnu obranu

RAF Typhoon aircraft preparing to depart RAF Coningsby for Qatar, in Lincolnshire
Foto: AS1 Shauna Martin RAF/UK MOD Cro

HMS Dragon jedan je od šest razarača klase Type 45, koji čine prvu liniju obrane flote od zračnih prijetnji poput zrakoplova, projektila i dronova. Sposoban je štititi područje pet puta veće od Cipra.

Njegov ključni adut je raketni sustav Sea Viper, koji može istovremeno pratiti stotine ciljeva i eliminirati ih lansiranjem osam projektila za manje od deset sekundi, usmjeravajući do 16 projektila istovremeno na mete. Projektili dostižu brzinu do četiri puta veću od brzine zvuka, izvodeći manevre koje ljudsko tijelo ne može podnijeti. Učinkovitost sustava dokazana je u Crvenom moru, gdje je sestrinski brod HMS Diamond više puta obarao dronove i projektile koje su lansirali Hutisti. Sam HMS Dragon prošle je godine postao prvi britanski brod koji je na vježbi uništio nadzvučni projektil.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. Reuters: U tjedan dana poginulo skoro 1300 ljudi
IZ MINUTE U MINUTU

MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. Reuters: U tjedan dana poginulo skoro 1300 ljudi

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'
ŠOKANTNA ISPOVIJEST

Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'

U dvorištu gdje je policija pronašla tijela ubijenih nalaze se dvije kuće. U jednoj su živjele žrtve, a u drugoj podstanari koji su svjedočili stravičnom dvostrukom ubojstvu. U potpunom su šoku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026