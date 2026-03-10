VIDEO Britanski razarač Dragon krenuo je u istočni Mediteran

Britanski razarač HMS Dragon isplovio je u utorak iz pomorske baze Portsmouth i uputio se prema istočnom Sredozemlju kako bi ojačao obranu Ujedinjenog Kraljevstva u regiji. Stotine članova obitelji i građana okupilo se na obali kako bi ispratilo brod i njegovu posadu od oko 200 mornara na hitnu misiju zaštite britanskih interesa i saveznika. Odluka o slanju jednog od najmodernijih brodova Kraljevske mornarice donesena je nakon napada dronom na britansku zračnu bazu RAF Akrotiri na Cipru, a usred eskalacije napetosti koje su potaknuli iranski napadi diljem Bliskog istoka.

Ubrzana priprema za hitnu misiju

Raspoređivanje broda HMS Dragon izvedeno je u rekordnom roku. Prema riječima ministra obrane Johna Healeyja, posao koji inače zahtijeva šest tjedana priprema dovršen je za samo šest dana, a timovi su radili i do 22 sata dnevno kako bi brod bio spreman. Razarač se, naime, nalazio na suhom doku gdje je prolazio planirano održavanje za potpuno drugačiju, ranije zakazanu NATO misiju.

Proces je uključivao spuštanje broda u more, ukrcavanje projektila Aster za napredni sustav protuzračne obrane Sea Viper te utovar zaliha, uključujući oko 80 sanduka hrane. Zbog prirode misije, bilo je nužno i prilagoditi opremu i naoružanje, što je tehnički zahtjevan proces poznat kao "re-rolling".

​- Moji ljudi su neumorno radili kako bi osigurali da smo spremni za našu misiju. Uvježbani smo za ovo, spremni smo, imamo opremu i ljude te podršku britanskog naroda i, što je najvažnije, naših obitelji i prijatelja - izjavio je zapovjednik broda Iain Giffin.

Foto: PO Phot Chris Sellars

Odgovor na rastuće prijetnje

Osim razarača, Ujedinjeno Kraljevstvo je u regiju već poslalo i dodatne snage. Dva helikoptera Wildcat, opremljena projektilima Martlet za uništavanje dronova, već se nalaze na Cipru. Pridružio im se i helikopter Merlin Mk2, koji nosi radarski sustav Crowsnest za rano upozoravanje i nadzor.

Ovo raspoređivanje nadovezuje se na već pojačanu britansku obrambenu prisutnost, koja uključuje radarske sustave, protuzračnu obranu i F-35 "nevidljive" lovce koji već provode zračne ophodnje i presretanja iranskih bespilotnih letjelica.

Vrhunska tehnologija za zračnu obranu

Foto: AS1 Shauna Martin RAF/UK MOD Cro

HMS Dragon jedan je od šest razarača klase Type 45, koji čine prvu liniju obrane flote od zračnih prijetnji poput zrakoplova, projektila i dronova. Sposoban je štititi područje pet puta veće od Cipra.

Njegov ključni adut je raketni sustav Sea Viper, koji može istovremeno pratiti stotine ciljeva i eliminirati ih lansiranjem osam projektila za manje od deset sekundi, usmjeravajući do 16 projektila istovremeno na mete. Projektili dostižu brzinu do četiri puta veću od brzine zvuka, izvodeći manevre koje ljudsko tijelo ne može podnijeti. Učinkovitost sustava dokazana je u Crvenom moru, gdje je sestrinski brod HMS Diamond više puta obarao dronove i projektile koje su lansirali Hutisti. Sam HMS Dragon prošle je godine postao prvi britanski brod koji je na vježbi uništio nadzvučni projektil.