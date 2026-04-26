ISPOD BRDA MEDVIĐAK

VIDEO Britanskog paraglajdera spašavao MUP-ov helikopter

Piše Helena Tkalčević,
VIDEO Britanskog paraglajdera spašavao MUP-ov helikopter
Foto: HGSS

Paraglajder (39), inače britanski državljanin, pao je na nepristupačnom terenu na području Tribalja. U zajedničkoj akciji HGSS-a i MUP-a u prevezli su ga novim Bell helikopterom

Policija je jučer u popodnevnim satima zaprimila dojavu o padu paraglajdera na području Tribalja, ispod brda Medviđak, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na društvenim mrežama.

- Odmah po dojavi na teren su upućeni policijski službenici i pripadnici HGSS-a, a u ovu zahtjevnu akciju spašavanja uključio se i helikopter MUP-a s pripadnicima HGSS-a. Muškarac, 39-godišnji državljanin Velike Britanije koji je upravljao paraglajderom, helikopterom je uspješno prevezen do tima hitne medicinske pomoći - napisao je Božinović. 

Dodao je kako je ova intervencija još jedan jasan dokaz unaprijeđenja sustava spašavanja u Republici Hrvatskoj.

- Uvođenjem helikoptera Bell 412 EPX te kontinuiranom obukom svih uključenih službi, podignuta je razina učinkovitosti, brzina reakcije i sigurnost spašavanja na višu razinu. Veliko hvala svim uključenima, policijskim službenicima, pripadnicima HGSS-a i timu hitne medicinske pomoći, na profesionalnosti, brzoj reakciji i predanom radu u spašavanju ljudskih života - poručio je ministar. 

Spašavateljima HGSS stanice Rijeka to je bila treća u nizu od četiri akcije spašavanja. Odvijala se na nepristupačnom terenu ispod vrha Medveđak. 

Prva akcija spašavanja Bell helikopterom 00:20
Prva akcija spašavanja Bell helikopterom | Video: HGSS

- Spašavatelji stanice Rijeka već su se nalazili na terenu, angažirani na prethodnim intervencijama koje su privodili kraju, te odmah preusmjeravaju dio snaga prema novoj lokaciji. U ispomoć je pozvana i HGSS stanica Delnice. Zbog zahtjevnosti terena i potrebe za brzim izvlačenjem, stanica Rijeka traži i zračnu potporu, nakon čega je angažiran helikopter MUP-a iz Zagreba s timom od 6 spašavatelja HGSS Stanice Zagreb - izvijestio je HGSS na društvenoj mreži.

Ističu da ovo spašavanje predstavlja prvu helikoptersku akciju spašavanja MUP-a i HGSS-a korištenjem novih helikoptera tipa Bell 412 EPX. 

Do unesrećenog, nastavljaju, prve dolaze zemaljske ekipe koje ga zbrinjavaju i pripremaju za evakuaciju (ukupno 21 spašavatelj). Nakon kraćeg transporta po zahtjevnom terenu, unesrećenog su podignuli u lebdeći helikopter kojim je prevezen do HGSS helikopterske baze Rujevica, gdje ga preuzima tim Hitne medicinske službe.

- Predajom unesrećenog timu HMS-a, tijekom same završnice ove akcije dio spašavatelja već je upućen na sljedeću intervenciju - kažu iz HGSS-a. 

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor
POGLEDAJTE KAKO JE PROŠLO

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće.
FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..
NEMA ČEGA NEMA

ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..

Kaznionica u Glini najmlađa je, ali i jedna od najstrožih • U njoj je 589 zatvorenika • Najmlađi zatvorenik ima 20, a najstariji 84 godine

