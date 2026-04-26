VIDEO Britanskog paraglajdera spašavao MUP-ov helikopter

Policija je jučer u popodnevnim satima zaprimila dojavu o padu paraglajdera na području Tribalja, ispod brda Medviđak, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na društvenim mrežama.

- Odmah po dojavi na teren su upućeni policijski službenici i pripadnici HGSS-a, a u ovu zahtjevnu akciju spašavanja uključio se i helikopter MUP-a s pripadnicima HGSS-a. Muškarac, 39-godišnji državljanin Velike Britanije koji je upravljao paraglajderom, helikopterom je uspješno prevezen do tima hitne medicinske pomoći - napisao je Božinović.

Dodao je kako je ova intervencija još jedan jasan dokaz unaprijeđenja sustava spašavanja u Republici Hrvatskoj.

- Uvođenjem helikoptera Bell 412 EPX te kontinuiranom obukom svih uključenih službi, podignuta je razina učinkovitosti, brzina reakcije i sigurnost spašavanja na višu razinu. Veliko hvala svim uključenima, policijskim službenicima, pripadnicima HGSS-a i timu hitne medicinske pomoći, na profesionalnosti, brzoj reakciji i predanom radu u spašavanju ljudskih života - poručio je ministar.

Spašavateljima HGSS stanice Rijeka to je bila treća u nizu od četiri akcije spašavanja. Odvijala se na nepristupačnom terenu ispod vrha Medveđak.

- Spašavatelji stanice Rijeka već su se nalazili na terenu, angažirani na prethodnim intervencijama koje su privodili kraju, te odmah preusmjeravaju dio snaga prema novoj lokaciji. U ispomoć je pozvana i HGSS stanica Delnice. Zbog zahtjevnosti terena i potrebe za brzim izvlačenjem, stanica Rijeka traži i zračnu potporu, nakon čega je angažiran helikopter MUP-a iz Zagreba s timom od 6 spašavatelja HGSS Stanice Zagreb - izvijestio je HGSS na društvenoj mreži.

Ističu da ovo spašavanje predstavlja prvu helikoptersku akciju spašavanja MUP-a i HGSS-a korištenjem novih helikoptera tipa Bell 412 EPX.

Do unesrećenog, nastavljaju, prve dolaze zemaljske ekipe koje ga zbrinjavaju i pripremaju za evakuaciju (ukupno 21 spašavatelj). Nakon kraćeg transporta po zahtjevnom terenu, unesrećenog su podignuli u lebdeći helikopter kojim je prevezen do HGSS helikopterske baze Rujevica, gdje ga preuzima tim Hitne medicinske službe.

- Predajom unesrećenog timu HMS-a, tijekom same završnice ove akcije dio spašavatelja već je upućen na sljedeću intervenciju - kažu iz HGSS-a.