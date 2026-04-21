VIDEO Brnabić žustro uzvratila zastupniku u Skupštini Srbije: 'Miloše, to što smo vi i ja gej...'

Tijekom burne sjednice u Skupštini Srbije došlo je do nesvakidašnjeg okršaja između predsjednice parlamenta Ane Brnabić i oporbenog zastupnika Miloša Parandilovića iz kluba Novo lice Srbije. Rasprava, koja je započela zbog načina obraćanja, brzo je eskalirala i poprimila osobni ton, otkrivajući duboke podjele i napetosti na srbijanskoj političkoj sceni.

Oporbeni zastupnik Miloš Parandilović tijekom svojeg se izlaganja u više navrata obraćao predsjednici parlamenta s "ti", otvoreno iskazujući nepoštovanje. Ustvrdio je kako Ana Brnabić kao šefica parlamenta ne zaslužuje nikakvo poštovanje, zbog čega joj se odbijao obraćati formalno. Unatoč izrečenoj opomeni, Parandilović nije odustao od svojeg stava.

Tijekom rasprave, povišenim je tonom uputio i niz uvreda na račun zastupnika vladajuće većine, nazivajući ih "pravim idiotima". U jednom je trenutku vikao iz klupe, prozivajući Brnabić zbog dvostrukih mjerila.

​- Ajde, izreci još jednu opomenu. A to što ova baba iz Kikinde nas naziva budalama, to ti nije za opomenu? Je li? - vikao je Parandilović.

Nakon što ga nije uspjela urazumiti opomenama, Ana Brnabić odlučila je uzvratiti na neočekivan način. Referirala se na zajedničku seksualnu orijentaciju kako bi povukla granicu između osobnog i profesionalnog odnosa, odnosno nepostojanja prijateljstva među njima.

​- I da vam kažem, Miloše, to što smo gej i vi i ja, ne znači da možemo biti na ti. Jel' u redu? Nemojte tako - rekla je Brnabić pa dodala:

​- Jedno je seksualna orijentacija, a drugo je jesmo li prijatelji. Te dvije stvari ne podrazumijevaju jedna drugu. Kao što se vidi. Tako da se zadržimo mi na vi. Može?

Ovaj incident bio je samo jedan u nizu verbalnih sukoba koji su obilježili sjednicu. Cjelodnevna rasprava, koja je formalno trebala biti posvećena zakonima o zaštiti potrošača, trgovini i drugim temama, protekla je u ozračju međusobnih optužbi između vlasti i oporbe, često nevezanih uz dnevni red.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da Brnabić i Parandilović imaju ovakvu vrstu interakcije. Prošle godine, nakon što su mediji pisali o "gej aferi" jer je Parandilović bio na moru s prijateljem, Brnabić je iskoristila priliku da mu se obrati na sebi svojstven način.

​- Gospodine Parandiloviću, želite li repliku? Vi imate kod mene sada posebno mjesto u srcu - kazala je tada Brnabić, što pokazuje da njihovi sukobi često izlaze izvan okvira uobičajene parlamentarne debate.

*Uz korištenje AI-ja

