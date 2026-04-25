VIDEO Brutalan ruski napad na Ukrajinu: Lansirali 660 dronova i raketa, raste broj poginulih

Najmanje šestero ljudi je poginulo u velikom ruskom noćnom napadu na ukrajinu, a gotovo 40 je ranjenih. Moskva je lansirala preko 660 dronova ⁠i raketa u masovnom napadu usmjerenom na grad Dnipro na jugoistoku Ukrajine i pogodila nekoliko drugih ⁠regija.

"Gotovo cijelu noć Rusi su bombardirali Dnipro i naše druge gradove i zajednice", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama, ​dodajući da je većina meta gradska infrastruktura.

Napad na Ukrajinu | Video: Reuters

Dva tijela izvučena su iz ⁠zgrade pogođene u ruskom napadu na Dnipro, rekao je regionalni guverner Oleksandr ⁠Hanža, dodajući ​da bi još pet osoba moglo biti ‌zarobljeno u ruševinama. Još 21 osoba u gradu je ranjena, ⁠rekao je.

U sjevernoj regiji Černihivu, u napadu raketama i dronovima poginule su dvije osobe, a ranjeno sedam, rekao je tamošnji guverner.

"Svaki ovakav napad mora podsjetiti naše partnere da situacija zahtijeva hitnu i odlučnu akciju, brzo jačanje naše protuzračne obrane", rekao je Zelenski.

Rusija je napala Ukrajinu sa 619 dronova i 47 projektila, priopćile su ukrajinske zračne snage na Telegramu, dodajući da su oborile 580 dronova i 30 projektila.

Rusija svake noći ispaljuje desetke dronova na Ukrajinu, isprekidane povremenim napadima velikih razmjera koji koriste stotine dronova i desetke projektila.