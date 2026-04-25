Obavijesti

News

Komentari 10
DESECI RANJENIH U UDARU

VIDEO Brutalan ruski napad na Ukrajinu: Lansirali 660 dronova i raketa, raste broj poginulih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Brutalan ruski napad na Ukrajinu: Lansirali 660 dronova i raketa, raste broj poginulih
4
Foto: MFA Ukraine/Twitter

Dva tijela izvučena su iz ⁠zgrade pogođene u ruskom napadu na Dnipro, rekao je regionalni guverner Oleksandr ⁠Hanža, dodajući ​da bi još pet osoba moglo biti ‌zarobljeno u ruševinama. Još 21 osoba u gradu je ranjena, ⁠rekao je.

Najmanje šestero ljudi je poginulo u velikom ruskom noćnom napadu na ukrajinu, a gotovo 40 je ranjenih. Moskva je lansirala preko 660 dronova ⁠i raketa u masovnom napadu usmjerenom na grad Dnipro na jugoistoku Ukrajine i pogodila nekoliko drugih ⁠regija.

"Gotovo cijelu noć Rusi su bombardirali Dnipro i naše druge gradove i zajednice", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama, ​dodajući da je većina meta gradska infrastruktura.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Napad na Ukrajinu 04:42
Napad na Ukrajinu | Video: Reuters

Dva tijela izvučena su iz ⁠zgrade pogođene u ruskom napadu na Dnipro, rekao je regionalni guverner Oleksandr ⁠Hanža, dodajući ​da bi još pet osoba moglo biti ‌zarobljeno u ruševinama. Još 21 osoba u gradu je ranjena, ⁠rekao je.

U sjevernoj regiji Černihivu, u napadu raketama i dronovima poginule su dvije osobe, a ranjeno sedam, rekao je tamošnji guverner.

"Svaki ovakav napad mora podsjetiti naše partnere da situacija zahtijeva hitnu i odlučnu akciju, brzo jačanje naše protuzračne obrane", rekao je Zelenski.

Foto: MFA Ukraine/Twitter

Rusija je napala Ukrajinu sa 619 dronova i 47 projektila, priopćile su ukrajinske zračne snage na Telegramu, dodajući da su oborile 580 dronova i 30 projektila.

Rusija svake noći ispaljuje desetke dronova na Ukrajinu, isprekidane povremenim napadima velikih razmjera koji koriste stotine dronova i desetke projektila.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Dijelovi palog ruskog drona oštetili objekt u Rumunjskoj
NIJE BILO ŽRTAVA

Dijelovi palog ruskog drona oštetili objekt u Rumunjskoj

Napetosti su porasle duž istočnog boka Europe posljednjih mjeseci nakon što su sumnjivi ruski dronovi prekršili zračni prostor nekoliko država NATO-a
Rusija i Ukrajina razmijenili 193 zarobljenika: 'Ne shvaćam još ovo, bio sam zatočen 3 godine'
POGLEDAJTE REAKCIJE

Rusija i Ukrajina razmijenili 193 zarobljenika: 'Ne shvaćam još ovo, bio sam zatočen 3 godine'

Među oslobođenima se nalaze vojnici, dočasnici i nekoliko časnika koji su služili na bojištima u regijama Luhansk, Donjeck, Harkiv i Zaporižja. Najmlađi oslobođeni ima 24 godine, dok najstariji ima 60.
Šire se jezive fotografije. Ukrajinci se ruše od gladi
KUPJANSK

Šire se jezive fotografije. Ukrajinci se ruše od gladi

Glavni stožer naveo je da su ruski napadi na prijelaze preko rijeke Oskil „značajno otežali” opskrbu ukrajinskih snaga koje djeluju u blizini grada Kupjanska u Harkivskoj oblasti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026