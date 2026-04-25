Dva tijela izvučena su iz zgrade pogođene u ruskom napadu na Dnipro, rekao je regionalni guverner Oleksandr Hanža, dodajući da bi još pet osoba moglo biti zarobljeno u ruševinama. Još 21 osoba u gradu je ranjena, rekao je.
VIDEO Brutalan ruski napad na Ukrajinu: Lansirali 660 dronova i raketa, raste broj poginulih
Najmanje šestero ljudi je poginulo u velikom ruskom noćnom napadu na ukrajinu, a gotovo 40 je ranjenih. Moskva je lansirala preko 660 dronova i raketa u masovnom napadu usmjerenom na grad Dnipro na jugoistoku Ukrajine i pogodila nekoliko drugih regija.
"Gotovo cijelu noć Rusi su bombardirali Dnipro i naše druge gradove i zajednice", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama, dodajući da je većina meta gradska infrastruktura.
U sjevernoj regiji Černihivu, u napadu raketama i dronovima poginule su dvije osobe, a ranjeno sedam, rekao je tamošnji guverner.
"Svaki ovakav napad mora podsjetiti naše partnere da situacija zahtijeva hitnu i odlučnu akciju, brzo jačanje naše protuzračne obrane", rekao je Zelenski.
Rusija je napala Ukrajinu sa 619 dronova i 47 projektila, priopćile su ukrajinske zračne snage na Telegramu, dodajući da su oborile 580 dronova i 30 projektila.
Rusija svake noći ispaljuje desetke dronova na Ukrajinu, isprekidane povremenim napadima velikih razmjera koji koriste stotine dronova i desetke projektila.
