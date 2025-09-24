Obavijesti

ŠTETA JE VELIKA

VIDEO Bujica potopila brodove u Tribunju i Sovlju: 'Ovo nije prvi put, voda sve nosi pred sobom'

VIDEO Bujica potopila brodove u Tribunju i Sovlju: 'Ovo nije prvi put, voda sve nosi pred sobom'
Foto: Čitatelj 24sata

Potopljeno je deset brodica u Sovlju, uništene su javne površine u Tisnom, kao i lokalne prometnice i poljski putevi koji su nedavno obnavljani

U nevremenu koje je u srijedu pogodilo Tribunj i obližnje Sovlje, palo je gotovo 150 litara kiše. Prema riječima načelnika Općine Tribunj Marko Grubelić, potopljeno je deset brodica u Sovlju, uništene su javne površine u Tisnom, kao i lokalne prometnice i poljski putevi koji su nedavno obnavljani.  Ima mnogo poplavljenih objekata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Velike količine padalina u Vodicama 03:12
Velike količine padalina u Vodicama | Video: čitatelj/24sata

- Trenutno veliki dio mještana volontera, uključujući i zaposlenike poduzeća čiste bagerima i lopatama nanesenu zemlju i škalju, stavljaju zečje nasipe na prioritetna mjesta. Ovo nije prvi put da se ovakva bujica spustila na istom djelu lučice Sovlja i isto je bilo odnešenih i potopljenih brodova - ispričao nam je čitatelj koji je poslao snimke bujice.

