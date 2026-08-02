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NEDALEKO NINA

VIDEO Buknuo požar u Vrsima, no vatrogasci i kanaderi su bili brži: 'Sanacija je i dalje u tijeku'

Piše Bogdan Blotnej,
VIDEO Buknuo požar u Vrsima, no vatrogasci i kanaderi su bili brži: 'Sanacija je i dalje u tijeku'
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VRSI - Požar guste borove šume izbio je u nedjelju poslijepodne na području Vrsa, nedaleko od Nina. Kako nam je potvrdio zadarski županijski zapovjednik, na terenu su 24 vatrogasca s devet vozila. U lokalizaciji su pomogla i dva kanadera te nema otvorenog plamena. Sanacija je u tijeku

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