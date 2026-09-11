VIDEO Šef vatrogasaca za 24sata o velikom požaru na Braču: 'Isključen je dalekovod'

Oko 60 vatrogasaca bori se sa požarom koji je u četvrtak kasno navečer izbio na otoku Braču.

Prema dostupnim informacijama gori na području između Ložišća i Dračevice.

- Požar se proširio nenormalno brzo u 10 minuta - opisao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije buktinje koja se vidi kako je naveo iz Kaštela.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar na Braču | Video: Čitatelj 24sata

Za razliku od Hvara, Visa i obale, na Braču zadnja 24 sata nije bilo kiše.

Kako nam je potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u ovom trenutku im vjetar ne stvara probleme.

- U ovom trenutku nema ugroza za kuće. Nema vjetra, a isključen je dalekovod. Usmjerava se na jednu liniju - objasnio je Tucaković za 24sata. Kako javlja dalmacijadanas, prema njihovim informacijama nastanak požara ne povezuje se s grmljavinskim nevremenom odnosno udarom munje. Naime, u trenutku kada je požar izbio na tom dijelu Brača bilo je vedro.

Situacija se, međutim, vrlo brzo mijenja i kada je riječ o vremenu. Dalmaciju zahvaća nestabilnost, a DHMZ je za ovo razdoblje najavio kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno i izraženije.

Dok se vatrena fronta širi Bračem, grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove susjedne Šolte, a prve kišne kapi stigle su i do Milne na zapadu Brača. To bi mogla biti vrlo dobra vijest za požarište. Prema trenutačnom kretanju oborinskog sustava, nastavi li se kretati dosadašnjim tempom, kiša bi područje požara mogla zahvatiti tijekom sljedećih sat vremena.