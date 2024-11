AMERIČKI IZBORI

VIDEO Trump izvrijeđao oporbu: 'Harris je glupa k'o kamen i ima nizak IQ, a Biden je kao vrag...' - Ova Harris toliko laže i osoba je koja ima niski IQ. Ona čak i ne zna da laže. Kažem vam, to nije ono što želite za svog predsjednika. To nema nikakve veze sa mnom. Ovo nije ono što želite. Ona ima vrlo nizak IQ. Glupa je kao kamen. Kad je Biden stao pred crvenom i ružičastom pozadinom i izgledao je kao vrag, izgledao je tako glupo. I rekao je, zaustavit ćemo MAGA-u. MAGA. Rekao sam, slušaj glupi gade, mislim ako ih pitate što to znači da oni ne znaju. MAGA znači učiniti Ameriku ponovno velikom. I to je ono što MAGA znači - kazao je Donald Trump tijekom svog obraćanja.

