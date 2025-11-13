Obavijesti

News

Komentari 10
NA MEJAŠIMA

VIDEO Buktinja u Splitu: Gorjeli automobili, oštećena i zgrada

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja u Splitu: Gorjeli automobili, oštećena i zgrada
Foto: Čitatelj 24sata

Šteta je samo materijalna, a ozlijeđenih osoba nema

Gorjela su dva osobna automobila u Splitu na Mejašima u srijedu oko 1:30 sati ujutro. Prilikom požara oštećena je fasada zgrade koja je bila u blizini, potvrdili su nam iz Javne vatrogasne postrojbe Split.

Kako su nam potvrdili iz PU splitsko-dalmatinske, gorjelo je jedno auto, a onda se požar proširio i na drugo vozilo te na zgradu.

NEVJEROJATAN SLUČAJ Besramno: Novac i dokumenti dvoje pokojnika nestali su iz policijske postaje u Jaski
Besramno: Novac i dokumenti dvoje pokojnika nestali su iz policijske postaje u Jaski

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Splitu na Mejašima 00:20
Požar u Splitu na Mejašima | Video: čitatelj/24sata

Na intervenciji je bilo jedno vatrogasno vozilo. Šteta je samo materijalna, a ozlijeđenih osoba nema. Očevid i utvrđivanje uzroka požara su u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025