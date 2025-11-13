Šteta je samo materijalna, a ozlijeđenih osoba nema
NA MEJAŠIMA
VIDEO Buktinja u Splitu: Gorjeli automobili, oštećena i zgrada
Gorjela su dva osobna automobila u Splitu na Mejašima u srijedu oko 1:30 sati ujutro. Prilikom požara oštećena je fasada zgrade koja je bila u blizini, potvrdili su nam iz Javne vatrogasne postrojbe Split.
Kako su nam potvrdili iz PU splitsko-dalmatinske, gorjelo je jedno auto, a onda se požar proširio i na drugo vozilo te na zgradu.
Na intervenciji je bilo jedno vatrogasno vozilo. Šteta je samo materijalna, a ozlijeđenih osoba nema. Očevid i utvrđivanje uzroka požara su u tijeku.
