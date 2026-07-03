VIDEO Buktinje diljem Europe, u Portugalu 2800 vatrogasaca gasi požare, traže pomoć EU

Portugal je zatražio od Europske unije, Španjolske i Maroka da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire tijekom toplinskog vala koji pogađa zemlju, objavio je u petak premijer Luis Montenegro. Rekao je da do tog neuobičajenog poteza nije došlo zbog nedostatka nacionalnih resursa, već uslijed "izvanredne situacije" u idućim danima, kako ju je opisao, "dok se cijela zemlja suočava s vrlo visokim rizikom od šumskih požara. | Foto: Bruna Casas