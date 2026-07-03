VIDEO Buktinje diljem Europe, u Portugalu 2800 vatrogasaca gasi požare, traže pomoć EU

Portugal je zatražio od Europske unije, Španjolske i Maroka da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire tijekom toplinskog vala koji pogađa zemlju, objavio je u petak premijer Luis Montenegro.
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Portugal je zatražio od Europske unije, Španjolske i Maroka da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire tijekom toplinskog vala koji pogađa zemlju, objavio je u petak premijer Luis Montenegro.
Rekao je da do tog neuobičajenog poteza nije došlo zbog nedostatka nacionalnih resursa, već uslijed "izvanredne situacije" u idućim danima, kako ju je opisao, "dok se cijela zemlja suočava s vrlo visokim rizikom od šumskih požara.
| Foto: Bruna Casas
Portugal je zatražio od Europske unije, Španjolske i Maroka da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire tijekom toplinskog vala koji pogađa zemlju, objavio je u petak premijer Luis Montenegro.
Rekao je da do tog neuobičajenog poteza nije došlo zbog nedostatka nacionalnih resursa, već uslijed "izvanredne situacije" u idućim danima, kako ju je opisao, "dok se cijela zemlja suočava s vrlo visokim rizikom od šumskih požara. |
Foto: Bruna Casas
Portugal je zatražio od Europske unije, Španjolske i Maroka da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire tijekom toplinskog vala koji pogađa zemlju, objavio je u petak premijer Luis Montenegro.
Rekao je da do tog neuobičajenog poteza nije došlo zbog nedostatka nacionalnih resursa, već uslijed "izvanredne situacije" u idućim danima, kako ju je opisao, "dok se cijela zemlja suočava s vrlo visokim rizikom od šumskih požara.
| Foto: Bruna Casas
"Vjerujemo da je bolje osigurati podršku od naših saveznika u EU-u i najbližih susjeda nego preusmjeravati resurse iz drugih dijelova zemlje gdje su trenutačno raspoređeni", rekao je na konferenciji za novinare, objašnjavajući zašto je Lisabon aktivirao mehanizam civilne zaštite EU-a i bilateralne sporazume sa Španjolskom i Marokom.
| Foto: Bruna Casas
Dijelovi kopnenog Portugala nalaze se pod crvenim vremenskim upozorenjem nacionalne meteorološke agencije IPMA-e, dok temperature u nekim dijelovima zemlje prelaze 40 stupnjeva Celzija.
| Foto: Bruna Casas
Za kontinentalni Portugal izdano je stanje pripravnosti do kasno u ponedjeljak. Vlasti su ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima provođenje kontroliranih spaljivanja.
| Foto: Bruna Casas
Više od 2800 vatrogasaca, uz potporu 864 vozila i 32 zrakoplova, borilo se u petak sa šest šumskih požara diljem zemlje, a najveći požar aktivan je u okrugu Viseuu u središnjem Portugalu, priopćila je civilna zaštita.
Avioni su bacali vodu na šumski požar koji je izbio uz autocestu u petak (3. srpnja) u blizini francuskog grada Beziers. Dijelovi južne Francuske su ovog vikenda u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara , nakon nedavnog rekordnog toplinskog vala diljem zemlje koji je učinio više ljudi ranjivima na izbijanje zaraze.
Foto Bruna Casas
Foto Bruna Casas
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto ALEXANDRE DIMOU
Foto ALEXANDRE DIMOU
Foto Alexandre Dimou