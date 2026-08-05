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TRAKA PODJELE

VIDEO Bulja naljutila traka u Kninu, maknuo ju je: 'Elita i dezerteri su se ogradili'

Piše Ivan Hruškovec,
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VIDEO Bulja naljutila traka u Kninu, maknuo ju je: 'Elita i dezerteri su se ogradili'
Foto: Miro Bulj/Facebook
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U slobodnom i hrvatskom Kninu u kojem bi na prvom mjestu trebali biti branitelji politička elita i dezerteri se ogradili i ostavili narod iza ograde, napisao je Bulj

Središnja proslava Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja održava se u Kninu, gdje su uz državni vrh brojni političari i zastupnici, a među njima i sinjski gradonačelnik Miro Bulj koji je na Facebooku objavio snimku na kojoj uklanja traku koja odvaja građane od političara.

- U slobodnom i hrvatskom Kninu u kojem bi na prvom mjestu trebali biti branitelji politička elita i dezerteri se ogradili i ostavili narod iza ograde. Na najveličanstveniji dan kad bismo svi trebali biti zajedno! I političari koji vode narod i narod u zajedničkoj proslavi. Vrijeme je da se prestane s ovakvom proslavom! Mijenjat ćemo način proslave Oluje ako nam narod da povjerenje! Sretan vam Dan pobjede, dan hrvatskih branitelja i dan Domovinske zahvalnosti - napisao je Bulj na Facebooku.

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