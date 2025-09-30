VIDEO Catch me if you can: Provocirao Trumpove agente. Skoro su ga dobili na foru!

U srcu Chicaga, jednog od najprometnijih američkih gradova, u nedjelju se odvila nesvakidašnja scena koja je ubrzo postala viralni hit. Neidentificirani biciklist upustio se u verbalni okršaj s teško naoružanim pripadnicima američke Carinske i granične zaštite, provocirajući ih i vješto izbjegavajući uhićenje, što je pokrenulo bizarnu potjeru ulicama grada. Snimka incidenta tog 28. rujna 2025. postala je simbolom napete atmosfere stvorene pojačanom prisutnošću saveznih snaga u gradovima pod vodstvom Demokrata.

Pogledajte video

"Ispao vam je telefon"

Sve je započelo kada je biciklist prišao skupini agenata u punoj taktičkoj opremi koji su patrolirali središtem grada. Na snimci koju je zabilježio prolaznik Christopher Sweat, čuje se kako muškarac opetovano dovikuje agentima: "Nisam američki državljanin! Hajde, uhvatite me!". Dok su ga agenti promatrali, a jedan od njih mu se počeo približavati, biciklist je nastavio s provokacijama vozeći se ulicom. U jednom trenutku, iz džepa mu je ispao mobitel. "Ispao vam je telefon", dobacio je jedan od agenata. Taj trenutak ljudskosti brzo je prekinut. Dok se biciklist sagnuo kako bi podigao svoj uređaj, jedan od zapovjednika je viknuo: "Držite ga!", nakon čega je desetak agenata potrčalo prema njemu. Međutim, biciklist je pokazao zavidnu spretnost. Brzo je skočio natrag na bicikl i počeo pedalirati, ostavljajući iza sebe grupu agenata koji su ga bezuspješno pokušavali sustići.

Prema izjavi autora snimke, biciklist je koristio samo verbalne provokacije, bez ikakvog fizičkog ili prijetećeg kontakta. Vlasti do danas nisu otkrile je li bjegunac identificiran ili naknadno uhićen.

Pojačana prisutnost saveznih snaga u "Vjetrovitom gradu"

Deseci saveznih agenata raspoređeni su tijekom vikenda na najprometnijim turističkim lokacijama u Chicagu, uključujući Michigan Avenue, Millennium Park i popularnu šetnicu uz rijeku. Njihova prisutnost dio je šire imigracijske i sigurnosne akcije koju je pokrenula administracija predsjednika Donalda Trumpa, samo nekoliko tjedana nakon što je zaprijetio slanjem Nacionalne garde u grad.

Slične scene odvijale su se i u drugim gradovima poput Portlanda u Oregonu, gdje su izbili sukobi ispred imigracijskog centra nakon što je Trump odobrio upotrebu "pune sile" za zaštitu saveznih zgrada. I sam predsjednik podijelio je snimke prosvjednika na svojoj društvenoj mreži Truth Social uz upozorenje da "Granična patrola neće tolerirati gluposti!".

Političke osude i podsmijeh na internetu

Raspoređivanje saveznih snaga izazvalo je oštre reakcije lokalnih čelnika.

Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson i guverner Illinoisa JB Pritzker, obojica demokrati, osudili su takvu demonstraciju sile. Zastupnik u Kongresu, Jesus "Chuy" García, poručio je: "Želimo da Trump i njegovi pomoćnici budu jasni. Nećemo ovo prihvatiti šutke. Borit ćemo se za obranu svih naših ustavnih prava unatoč vašim napadima."

Dok su političari izražavali zabrinutost, snimka neuspješne potjere izazvala je val podsmijeha na društvenim mrežama, usmjerenog prema agentima. "Znam da bi ovo trebalo biti zastrašujuće, ali kako ih dvadesetak ne uspije uhvatiti jednog... biciklist je na početku trčao pored bicikla, a oni ga nisu mogli stići", napisao je jedan korisnik. Drugi se nadovezao s dozom ironije: "Problem s nošenjem sve te paravojne opreme je što te usporava. Kladim se da nisu mislili na to kad su dizajnirali ovu uniformu."

