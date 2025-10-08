Obavijesti

News

Komentari 1
KRŠ I LOM

VIDEO Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta kod Zaprešića

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta kod Zaprešića
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Sudar automobila se dogodio između čvora Jarek i čvora Zaprešić. Policija provodi očevid

U sudaru dva automobila u Zaprešiću u srijedu popodne četvero ljudi je ozlijeđeno, potvrdili su nam iz zagrebačke policije. Policija je dojavu zaprimila u 15:20 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća 00:16
Prometna nesreća | Video: 24sata Video

Sudar automobila se dogodio između čvora Jarek i čvora Zaprešić. Policija provodi očevid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025