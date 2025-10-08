Sudar automobila se dogodio između čvora Jarek i čvora Zaprešić. Policija provodi očevid
VIDEO Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta kod Zaprešića
U sudaru dva automobila u Zaprešiću u srijedu popodne četvero ljudi je ozlijeđeno, potvrdili su nam iz zagrebačke policije. Policija je dojavu zaprimila u 15:20 sati.
Sudar automobila se dogodio između čvora Jarek i čvora Zaprešić. Policija provodi očevid.
