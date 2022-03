VIDEO Četvrta runda pregovora: 'Rusi počinju biti konstruktivni'

Nakon tri kruga pregovora ukrajinske i ruske delegacije nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače u kojima nije bilo velikog pomaka, a i bilateralnog sastanka ministara vanjskih poslova Dmitra Kulebe i Sergeja Lavrova u Turskoj, ovaj ponedjeljak je novi pokušaj.

"Pregovori. Četvrta runda. O miru, prekidu vatre, trenutačnom povlačenju vojske i sigurnosnim garancijama. Teška rasprava. Iako Rusija shvaća besmisao svojih agresivnih akcija, još je u zabludi da je 19 dana nasilja nad mirnim ukrajinskim narodom prava strategija", napisao je član ukrajinske delegacije, savjetnik u uredu predsjednika Volodimira Zelenskog Mihailo Podoljak.

Došlo je do određenog pomaka nakon više sastanaka putem videopoziva, tvrdi.

- Rusija je spremna konstruktivno razgovarati. Mislim da ćemo doći do nekog rješenja idućih dana.

- Umjesto da nam daju ultimatume i traže ukrajinsku kapitulaciju, sad pokušavaju započeti konstruktivne pregovore - rekao je Igor Žovka, zamjenik šefa ureda ukrajinskog predsjednika za BBC Radio 4.

U međuvremenu, sastaju se i SAD i Kina nakon javnog poziva Rusije Kinezima da im pošalju vojnu pomoć, prema objavi Financial Timesa, što bi moglo dovesti do daljnje eskalacije sukoba. Iz Kine su kazali da "nikad nisu čuli za to" i optužili Amerikance za širenje lažnih informacija.

