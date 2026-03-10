VIDEO Cijene divljaju, a tu su za 1 euro točili 100 litara benzina. Uslijedio je kaos na benzinskoj

U vrijeme kada geopolitičke napetosti na Bliskom istoku guraju cijene goriva prema rekordnim razinama, a vozači s tjeskobom gledaju na svaki porast na svjetlećim pločama benzinskih postaja, jedna vijest iz Francuske djelovala je kao san. U mjestu Breuillet, u departmanu Essonne, na benzinskoj postaji trgovačkog lanca Carrefour Market dogodila se nevjerojatna pogreška. U četvrtak navečer, 5. ožujka, cijena litre benzina bila je istaknuta na samo 0,01 €, umjesto realnih otprilike 1,80 €.

Pogreška zapalila društvene mreže

Vijest o "besplatnom" gorivu proširila se brzinom munje putem društvenih mreža, ponajviše zahvaljujući objavama na popularnom profilu "Cpasdeslol". U roku od nekoliko minuta, deseci vozača stvorili su ogromnu gužvu na postaji. Snimke, čiju je autentičnost potvrdio i francuski list Le Figaro, prikazuju dugačke redove automobila, ljude kako iz prtljažnika vade kanistre i pune ih do vrha.

​- Prekrasno je - uzviknuo je jedan od svjedoka koji je snimao prizor.

Iza ove nevjerojatne prilike stajala je bizarna, ali skupa ljudska pogreška. Naime, u Carrefourovim supermarketima cijene se na pumpama još uvijek unose ručno svakoga dana, a jedan od zaposlenika napravio je tipfeler koji je stotinama sretnika omogućio pun rezervoar za cijenu jedne kave.

Jasna pogreška ili pravo potrošača?

Iako su se mnogi ponadali da je zakon na njihovoj strani, pravna situacija nije tako jednostavna. Prema francuskom zakonu, trgovac je u pravilu dužan prodati proizvod po istaknutoj cijeni. Međutim, postoji ključna iznimka koja se primjenjuje u slučaju "očite pogreške" (erreur manifeste). Ako je cijena toliko nerealno niska da je svakom prosječnom kupcu jasno kako se radi o grešci, prodavač ima zakonsko pravo odbiti prodaju ili zatražiti nadoknadu pune cijene. Cijena od jednog centa za litru benzina, dok se stvarna cijena kreće oko 1,82 €, bez sumnje spada u tu kategoriju.

Carrefour odlučio: Nema naplate razlike

Unatoč tome što su imali zakonsko uporište da od kupaca traže nadoknadu razlike, iz uprave Carrefoura stigla je vijest koja je obradovala sve koji su te večeri uspjeli napuniti svoje rezervoare i kanistre. Službeno su potvrdili da neće tražiti povrat novca niti bilo kakvu drugu vrstu kompenzacije od svojih kupaca. Pogreška je ispravljena iste večeri, a cijene su vraćene na normalnu razinu, čime je ova priča dobila sretan kraj za vozače koji su se našli na pravom mjestu u pravo vrijeme.