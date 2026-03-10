Obavijesti

News

Komentari 0
HOĆE LI MORATI VRATITI NOVAC?

VIDEO Cijene divljaju, a tu su za 1 euro točili 100 litara benzina. Uslijedio je kaos na benzinskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Cijene divljaju, a tu su za 1 euro točili 100 litara benzina. Uslijedio je kaos na benzinskoj
Foto: screenshot/X

Vijest o "besplatnom" gorivu proširila se brzinom munje putem društvenih mreža, ponajviše zahvaljujući objavama na popularnom profilu "Cpasdeslol". Za sve je bila kriva greška jednog od radnika

Admiral

U vrijeme kada geopolitičke napetosti na Bliskom istoku guraju cijene goriva prema rekordnim razinama, a vozači s tjeskobom gledaju na svaki porast na svjetlećim pločama benzinskih postaja, jedna vijest iz Francuske djelovala je kao san. U mjestu Breuillet, u departmanu Essonne, na benzinskoj postaji trgovačkog lanca Carrefour Market dogodila se nevjerojatna pogreška. U četvrtak navečer, 5. ožujka, cijena litre benzina bila je istaknuta na samo 0,01 €, umjesto realnih otprilike 1,80 €.

Pogreška zapalila društvene mreže

CIJENE DIVLJAJU ZBOG RATA FOTO 'Presušile' benzinske u Sloveniji, gužve i u Hrvatskoj zbog skupljeg goriva od utorka
FOTO 'Presušile' benzinske u Sloveniji, gužve i u Hrvatskoj zbog skupljeg goriva od utorka

Vijest o "besplatnom" gorivu proširila se brzinom munje putem društvenih mreža, ponajviše zahvaljujući objavama na popularnom profilu "Cpasdeslol". U roku od nekoliko minuta, deseci vozača stvorili su ogromnu gužvu na postaji. Snimke, čiju je autentičnost potvrdio i francuski list Le Figaro, prikazuju dugačke redove automobila, ljude kako iz prtljažnika vade kanistre i pune ih do vrha.

​- Prekrasno je - uzviknuo je jedan od svjedoka koji je snimao prizor.

Iza ove nevjerojatne prilike stajala je bizarna, ali skupa ljudska pogreška. Naime, u Carrefourovim supermarketima cijene se na pumpama još uvijek unose ručno svakoga dana, a jedan od zaposlenika napravio je tipfeler koji je stotinama sretnika omogućio pun rezervoar za cijenu jedne kave.

Jasna pogreška ili pravo potrošača?

NAFTA POSKUPILA DETALJNA ANALIZA S rastom cijena goriva i država trlja ruke! Evo koliko ubiru od litre benzina
DETALJNA ANALIZA S rastom cijena goriva i država trlja ruke! Evo koliko ubiru od litre benzina

Iako su se mnogi ponadali da je zakon na njihovoj strani, pravna situacija nije tako jednostavna. Prema francuskom zakonu, trgovac je u pravilu dužan prodati proizvod po istaknutoj cijeni. Međutim, postoji ključna iznimka koja se primjenjuje u slučaju "očite pogreške" (erreur manifeste). Ako je cijena toliko nerealno niska da je svakom prosječnom kupcu jasno kako se radi o grešci, prodavač ima zakonsko pravo odbiti prodaju ili zatražiti nadoknadu pune cijene. Cijena od jednog centa za litru benzina, dok se stvarna cijena kreće oko 1,82 €, bez sumnje spada u tu kategoriju.

Carrefour odlučio: Nema naplate razlike

Unatoč tome što su imali zakonsko uporište da od kupaca traže nadoknadu razlike, iz uprave Carrefoura stigla je vijest koja je obradovala sve koji su te večeri uspjeli napuniti svoje rezervoare i kanistre. Službeno su potvrdili da neće tražiti povrat novca niti bilo kakvu drugu vrstu kompenzacije od svojih kupaca. Pogreška je ispravljena iste večeri, a cijene su vraćene na normalnu razinu, čime je ova priča dobila sretan kraj za vozače koji su se našli na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Trump tvrdi kako će rat uskoro biti gotov, pričao je s Putinom. Izrael opet napada Teheran
IZ MINUTE U MINUTU

Trump tvrdi kako će rat uskoro biti gotov, pričao je s Putinom. Izrael opet napada Teheran

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026