Zbog prevrtanja poluprikolice došlo je do istjecanja plina u okoliš, o čemu je obaviještena Služba inspekcije zaštite okoliša - Područni ured Varaždin.
VIDEO Cisterna se prevrnula na A4, policija objavila detalje: Vozač zaspao i udario u ogradu
Policija je objavila detalje prevrtanja cisterne na autocesti A4 između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice kojom je u ponedjeljak oko 5 sati ujutro upravljao 43-godišnjak.
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U cisterni je bio stlačeni plin, a muškarac je, prema pisanju policije, uslijed umora zaspao te je u zavoju udario u zaštitnu ogradu.
- Nakon toga vozilo se nastavilo kretati preko zaštitne ograde, uslijed čega se poluprikolica prevrnula na lijevi bok i prepriječila preko cijele kolničke trake suprotnog smjera - priopćili su.
U nesreći je srećom nastala tek materijalna šteta.
- Zbog prevrtanja poluprikolice došlo je do istjecanja plina u okoliš, o čemu je obaviještena Služba inspekcije zaštite okoliša - Područni ured Varaždin.
Na mjesto nesreće izašli su vatrogasci JVP-a Grada Varaždina, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice te vatrogasne postrojbe Hrvatskih autocesta.