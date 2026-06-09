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KAMION PUN PLINA

VIDEO Cisterna se prevrnula na A4, policija objavila detalje: Vozač zaspao i udario u ogradu

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Cisterna se prevrnula na A4, policija objavila detalje: Vozač zaspao i udario u ogradu
Foto: medjimurski.hr

Zbog prevrtanja poluprikolice došlo je do istjecanja plina u okoliš, o čemu je obaviještena Služba inspekcije zaštite okoliša - Područni ured Varaždin.

Policija je objavila detalje prevrtanja cisterne na autocesti A4 između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice kojom je u ponedjeljak oko 5 sati ujutro upravljao 43-godišnjak.

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Prevrnula se cisterna s gorivom VIDEO
Prevrnula se cisterna s gorivom | Video: reporter.hr

U cisterni je bio stlačeni plin, a muškarac je, prema pisanju policije, uslijed umora zaspao te je u zavoju udario u zaštitnu ogradu.

- Nakon toga vozilo se nastavilo kretati preko zaštitne ograde, uslijed čega se poluprikolica prevrnula na lijevi bok i prepriječila preko cijele kolničke trake suprotnog smjera - priopćili su. 

PREVOZIO PLIN Autocesta A4 otvorena nakon prevrtanja cisterne: Vozač je navodno zaspao za volanom...
Autocesta A4 otvorena nakon prevrtanja cisterne: Vozač je navodno zaspao za volanom...

U nesreći je srećom nastala tek materijalna šteta.

- Zbog prevrtanja poluprikolice došlo je do istjecanja plina u okoliš, o čemu je obaviještena Služba inspekcije zaštite okoliša - Područni ured Varaždin.

Na mjesto nesreće izašli su vatrogasci JVP-a Grada Varaždina, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice te vatrogasne postrojbe Hrvatskih autocesta.

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