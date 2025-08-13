Obavijesti

A JE TO!

VIDEO Čovjek u more na Bolu spustio Jet Ski i svoj Mercedes: 'Izvlačili su ga vatrogasci...'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelji 24 sata

Iz DVD-a Bol su potvrdili kako su intervenirali te uspješno izvukli vozilo iz mora

Umjesto da u more spusti samo jet ski, neiskusni vozač je zajedno s prikolicom u more na Bolu, "uparkirao" i automobil marke Mercedes. Kako doznajemo od čitatelja, riječ je o stranom državljaninu koji nije uspio sam izvući vozilo iz mora pa su u pomoć pozvani vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bol. Intervencija je, prema riječima čitatelja, trajala oko sat vremena.

- Neiskusni stranac uparkirao Mercedes zajedno s Jet skijem u more. Kako nije mogao izaći autom iz mora, pozvali su se vatrogasci da ga izvuku. Auto je sad sparkiran na obali - ispričao nam je čitatelj.

Iz DVD-a Bol su potvrdili kako su intervenirali te uspješno izvukli vozilo iz mora.

