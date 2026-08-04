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POŽAR NA BOROVJU

VIDEO Planula kuća kraj Mosta mladosti u Zagebu, vatrogasci izvukli jednu osobu iz buktinje

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Planula kuća kraj Mosta mladosti u Zagebu, vatrogasci izvukli jednu osobu iz buktinje
Foto: Čitatelj 24sata
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Kako se vidi prema snimkama, gori kuća koja se nalazi uz nasip kraj Mosta mladosti, a vatrogasci su na terenu

Vatrogasci su jednu osobu spasili iz požara koji je izbio na Borovju kod Mosta mladosti. Gust i crn dim suklja visoko u zrak pa se požar vidi i iz drugih zagrebačkih kvartova, javili su nam čitatelji u utorak oko 14 sati. Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, radi se o požaru prizemnog objekta  površine 14x10 metara. Vatra je zahvatila i krovište. Uspjeli lokalizirati požar. 

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- Vidio sam požar uz sam nasip, koliko mi je poznato tamo je netko živio - kaže nam drugi čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Požar u Zagrebu VIDEO
Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su još uvijek na terenu. O svemu smo poslali upit i policiji.

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