VIDEO Planula kuća kraj Mosta mladosti u Zagebu, vatrogasci izvukli jednu osobu iz buktinje

Vatrogasci su jednu osobu spasili iz požara koji je izbio na Borovju kod Mosta mladosti. Gust i crn dim suklja visoko u zrak pa se požar vidi i iz drugih zagrebačkih kvartova, javili su nam čitatelji u utorak oko 14 sati. Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, radi se o požaru prizemnog objekta površine 14x10 metara. Vatra je zahvatila i krovište. Uspjeli lokalizirati požar.

- Vidio sam požar uz sam nasip, koliko mi je poznato tamo je netko živio - kaže nam drugi čitatelj.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su još uvijek na terenu. O svemu smo poslali upit i policiji.