VIDEO Čudovišta na šest kotača stižu u HV: Imaju 402 KS, a mogu prolaziti i kroz vodu!

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Piše HINA,
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Foto: MORH/ T. Brandt
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Pripadnici Hrvatske vojske uspješno su završili obuku za vozače novih terenskih kamiona TATRA T-815-7 FORCE, koji će značajno unaprijediti mobilnost i operativne sposobnosti Oružanih snaga.

Pripadnici Hrvatske vojske završili su obuku za instruktore vozača novih terenskih vojnih kamiona TATRA T-815-7 FORCE, koji su ove godine uvedeni u operativnu uporabu Oružanih snaga Republike Hrvatske, izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo obrane (MORH). Riječ je o prvoj obuci instruktora za nove TATRA kamione koja se ove godine provodi u Hrvatskoj vojsci. Obuka je trajala dva tjedna, a provedena je u vojarni “123. brigade HV” i na cestovnom vježbalištu “Glavica” u Požegi.

Proveo ju je Odsjek za izobrazbu i doktrinu prometne službe Središta za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu OSRH.

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Hrvatski vojnici osposobljeni za obuku vozača novih kamiona TATRA VIDEO
Hrvatski vojnici osposobljeni za obuku vozača novih kamiona TATRA | Video: MORH

Obuka je obuhvatila teorijski dio u učionicama i praktični dio na vježbalištu na cesti. Predavači i instruktori iz Odsjeka za izobrazbu i doktrinu prometne službe prethodno su prošli odgovarajuću obuku u Češkoj Republici.

Na obuci su sudjelovali pripadnici različitih grana i zapovjedništava Oružanih snaga RH, koji će stečena znanja i vještine primjenjivati u svojim postrojbama obučavajući buduće vozače kamiona TATRA. Tijekom obuke osposobljeni su za pripremu i provedbu nastave, poučavanje vozača upravljanju vozilom u cestovnim i terenskim uvjetima te provedbu korisničkog održavanja vozila.

Odsjek za izobrazbu i doktrinu prometne službe krajem rujna proveo je i cikluse preobuke vozača za upravljanje vozilima TATRA.

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Nabava kamiona TATRA dio je modernizacije i opremanja Oružanih snaga RH te pridonosi povećanju mobilnosti Hrvatske vojske i unaprjeđenju prometne potpore.

Foto: MORH/ T. Brandt

Teretni vojni kamioni TATRA T-815-7 FORCE proizvode se u različitim konfiguracijama, ovisno o namjeni. Projektirani su za vojnu uporabu i kretanje po zahtjevnim terenima.

Posebnost vozila je podvozje sa središnjom nosećom cijevi i neovisnim njihajućim poluosovinama te zračni ovjes. Takva konstrukcija omogućuje bolju prilagodbu terenu, stabilnost tereta i udobniju vožnju posade u kabini i vojnika u putničko-teretnom prostoru.

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Vozila na kojima se provodi obuka imaju pogon na šest kotača (6 × 6), nosivost od 11,5 tona i najveću dopuštenu masu od 25 tona. Opremljena su 8-cilindričnim motorom snage 402 KS, a mogu postići najveću brzinu od 105 km/h.

Foto: MORH/ T. Brandt

Uz odgovarajuću pripremu mogu svladati vodene prepreke dubine do 1,5 m, kanale širine 90 cm i stube visine do 50 cm.

Tijekom 2026. planirana isporuka 98 kamiona Oružanim snagama RH

Nabava kamiona TATRA provodi se kroz zajednički okvirni sporazum sklopljen između ministarstava obrane Češke Republike, Slovačke Republike i Republike Hrvatske te tvrtke Tatra Defence Systems. Hrvatska vojska oprema se s 420 vojnih terenskih kamiona TATRA s pogonom 6 × 6 i 8 × 8 do 2030. godine, u skladu s potrebama Oružanih snaga RH.

Foto: MORH/ T. Brandt

Tijekom 2026. planirana je isporuka 98 kamiona Oružanim snagama RH, a od toga je 78 vozila s pogonom 6 × 6, a 20 s pogonom 8 × 8. 

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Završna montaža vozila i njihovo cjelokupno održavanje provodit će se u tvrtki Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., čime se dodatno jača domaća obrambena industrija. Kamioni TATRA ispunjavaju sve NATO standarde balističke i protuminske zaštite, a koriste ih 21 država članica NATO-a.

Foto: MORH/ T. Brandt

Vrijednost ulaganja iznosi 212.286.643,22 eura, financira se kroz SAFE, a opremanje se provodi između 2026. i 2030., navodi se u priopćenju.

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