VIDEO Dabro: 'Nisam još ni vidio optužnicu. Možda se radi o nekom drugom, a ne o meni'

Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu za dva kaznena djela protiv saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre. Terete ga za povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona, za što može biti kažnjen odlaskom u zatvor od jedne do pet godina, kao i za nedozvoljeno posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla, za što je propisana zatvorska kazna i do tri godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:29 Josip Dabro o podignutoj optužnici DORH-a | Video: Luka Safundžić/24sata

Dabro je nakon podignute optužnice stao pred medije ispred zgrade Sabora. Ističe da je za optužnicu saznao isključivo putem medija te da ni on ni njegovi odvjetnici još nisu službeno zaprimili optužnicu. Kaže da ni zna radi li se o njemu. Dodao je i da se ne boji suđenja. Nije htio komentirati bilo što iz istrage.

- Za optužnicu sam čuo i vidio u medijima, nismo je zaprimili ni ja ni moji odvjetnici. Ako se radi o inkriminacijama iz istrage, onda se ne bojim za sebe. Istragu, sukladno zakonu ne smijem komentirati, a optužnicu moram tek vidjeti, radi li se uopće o meni, možda se radi o nekom drugom - kazao je.

Na pitanje je li mu sada žao što je prošli tjedan glasao za izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, kazao je da vjeruje u hrvatsku pravnu državu.

- Ako sam ja za nešto kriv, ja ću za to odgovarati. Vjerujem u hrvatske sudove. Naravno da mi nije žao što sam glasao, zašto bi mi bilo žao, svatko neka radi svoj posao, a ako sam za nešto kriv onda ću odgovarati, ne vidim tu nikakav problem. Ja ne bježim od odgovornosti. Ako se radi o inkriminacijama iz istrage koja je rađena u veljači, onda ne vidim nikakav problem - rekao je.

DORH je došao i do devet snimki za koje vjeruju da prikazuju Dabru i njegovog sina kako koriste ilegalno oružje, kao i još jedno dijete. Na nekim snimkama se ne vide lica djece, a čovjek za kojeg vjeruju da je Dabro je izvan kadra. Na drugima se pak jasno vidi Dabrino dijete, kao i sam Josip Dabro.

- Jeste li je vidjeli? Ja snimku na kojoj dijete puca nisam vidio. Neću komentirati istragu. Ne mogu govoriti o predmetu istrage. Što se tiče optužnice, pročitao sam iz medija. Ja i moji odvjetnici je još nismo zaprimili. Ne osjećam se krivim - rekao je.

Na novinarsku opasku da mu prijeti zatvorska kazna od tri do pet godina ustvrdio je da to treba sud reći i dokazati nešto ako je to uopće bilo tako. Kazao je da i dalje ostaje u Saboru i da ima podršku stranke te dodao da je od početka govorio da je riječ o političkim progonu i da je linč protiv njega trajao 42 dana dok nije završio u zatvoru.

- Govorio sam da je cilj mene eliminirati i smjestiti u istražni zatvor. To je sve što mogu reći. Kad budem pročitao optužnicu, možemo je kasnije iskomentirati - kaže Dabro.

Foto: Screenshot/

Na pitanje smatra li da bi maloljetna djeca trebala imati kontakt s oružjem, Dabro je rekao 'naravno da ne'.

Kada je riječ o pucanju iz automobila napomenuo je da, tko god to radi, pa i on kao javna osoba, to nije normalno ni primjereno, dodavši da se za to ispričao za snimke koje su objavljene.

- Neću komentirati bilo što što bi dovelo mene u nekakvu ugrozu. Ispričao sam se za neke snimke koje su izašle, ali što se tiče suda - idemo na sud, ako se uopće radi o meni - kazao je Dabro.

Mišljenja je da je sve ovo djelo Marija Radića, čelnika stranke DOMiNO, 'agenta s Batajnice', no, poručuje: „Polako, doć'e maca na vratanca."

- Ako svima u ovoj zemlji nije jasno da je ovo politički obračun sa mnom, onda ovdje netko nema zdrav razum - kazao je.

Na pitanje koji bi bili motivi za taj politički obračun, odgovorio je: „Vidjeli ste što se događa zadnjih par tjedana u Hrvatskoj, neću imenovati nikoga, ali smatram da je hrvatski narod dovoljno inteligentan i dobro razumije o čemu se radi."

- Za politički progon ne optužujem Radića, a najmanje Turudića - napomenuo je, no, nije htio reći tko po njegovu mišljenju stoji iza progona.

Ponovio je da početkom godine nije bio ljut na Turudića nego na metodu kako je završio u istražnom zatvoru. Kada sam izašao van, naglašava, onda sam shvatio da je netko htio destabilizirati hrvatsku Vladu, izbaciti Domovinski pokret iz vladajuće većine i da nas se prikaže kao stranku koja nije ozbiljna i nije relevantna biti u Vladi.

Sabor je 26. veljače Dabri, osim za lišavanje slobode i određivanje istražnog postupka, skinuo zastupnički imunitet i za vođenje kaznenog postupka.