Obavijesti

News

Komentari 0
CIKLONA UDARA

VIDEO Dalmacija na udaru jake oluje: More se izlijeva na obalu! Pomorski promet je u prekidu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Dalmacija na udaru jake oluje: More se izlijeva na obalu! Pomorski promet je u prekidu...
Foto: Čitatelj 24sata

Snimke prikazuju razinu mora koja doseže pragove objekata i gotovo onemogućuje kretanje obalom

Admiral

Snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnim oborinama pogodilo je danas obalu, a najkritičnije je na području Dalmacije gdje kombinacija niskog tlaka i olujnog juga uzrokuje izraženu ciklonalnu plimu. Naš čitatelj javlja nam kako se u Kaštelima more izlilo na lokalnu rivu i pretvorilo šetnice u plićake.  Slična je situacija i u Tisnom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Olujno u Tisnom 02:28
Olujno u Tisnom | Video: 24sata Video

Snimke prikazuju razinu mora koja doseže pragove objekata i gotovo onemogućuje kretanje obalom.

Vrijeme paraliziralo pomorski promet

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je više katamaranskih, trajektnih i brodskih linija duž Jadrana, izvijestili su iz HAK-a. Ne prometuju katamarani na linijama Split – Stari Grad, Split – Bol – Jelsa, Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka, Olib – Silba – Premuda – Zadar, kao ni na više linija sa zadarskog područja, uključujući Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist te Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj. U prekidu su i linije Zadar – Iž Mali – Veli Iž – Rava Mala – Rava te Milna – Rogač – Split.

Obustavljen je i promet na trajektnim linijama Sumartin – Makarska, Zadar (Gaženica) – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat, Lopar – Valbiska, Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje te Brestova – Porozina. Ne prometuju ni brodske linije Zadar – Sali – Zaglav – Zadar, Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ, Zadar – Preko te Mali Lošinj – Unije – Susak. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere aktualne informacije o stanju u pomorskom prometu.

Prognoza sutra

DHMZ je izdao upozorenje za niz regija u petak. Osječka i zagrebačka te Dalmacija su žutom, a Istra i Kvarner uz područje Velebita su u narančastom alarmu.

NEVRIJEME FOTO Munja oštetila križ u Trilju
FOTO Munja oštetila križ u Trilju

U noći na petak ciklona će se premještati prema istoku, a sa sjevera će pristizati sve hladniji zrak. Zbog toga će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, izvijestili su za 24sata dežurni prognostičari DHMZ-a. U unutrašnjosti Hrvatske mjestimice se može stvoriti uglavnom tanji snježni pokrivač, a najviše snijega očekuje se na sjeveru Hrvatske i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje bi moglo pasti 10-ak centimetara snijega, a u najvišim predjelima i više.

- U unutrašnjosti će pritom zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na udare će mjestimice biti i olujan. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita, s orkanskim udarima. Bit će osjetno hladnije - navode.

GDJE JE SUNCE? Narančasti alarm za Jadran! Najavili nevrijeme i grmljavinu. Vozači, pripazite na odrone
Narančasti alarm za Jadran! Najavili nevrijeme i grmljavinu. Vozači, pripazite na odrone

U unutrašnjosti će temperatura većinom biti između 1 i 6 °C, a navečer će dodatno pasti.  Na Jadranu će se temperature kretati od 10 do 13 °C.

Upozorenje za niz regija

DHMZ je izdao upozorenje za niz regija. Osječka i zagrebačka te Dalmacija su žutom, a Istra i Kvarner uz područje Velebita su u narančastom alarmu.

DHMZ Stiže još nevremena. Stiglo upozorenje za pola države
Stiže još nevremena. Stiglo upozorenje za pola države

I dok nam kraj ovog tjedna donosi i minuse, već idući tjedan stiže nam nagla promjena vremena. U Zagrebu bi temperature do petka mogle narasti i do 17 Celzijevih stupnjeva, a slično bi moglo biti i u ostatku Hrvatske. Sve to uz obilne količine sunca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026