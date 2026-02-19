VIDEO Dalmacija na udaru jake oluje: More se izlijeva na obalu! Pomorski promet je u prekidu...

Snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnim oborinama pogodilo je danas obalu, a najkritičnije je na području Dalmacije gdje kombinacija niskog tlaka i olujnog juga uzrokuje izraženu ciklonalnu plimu. Naš čitatelj javlja nam kako se u Kaštelima more izlilo na lokalnu rivu i pretvorilo šetnice u plićake. Slična je situacija i u Tisnom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:28 Olujno u Tisnom | Video: 24sata Video

Snimke prikazuju razinu mora koja doseže pragove objekata i gotovo onemogućuje kretanje obalom.

Vrijeme paraliziralo pomorski promet

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je više katamaranskih, trajektnih i brodskih linija duž Jadrana, izvijestili su iz HAK-a. Ne prometuju katamarani na linijama Split – Stari Grad, Split – Bol – Jelsa, Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka, Olib – Silba – Premuda – Zadar, kao ni na više linija sa zadarskog područja, uključujući Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist te Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj. U prekidu su i linije Zadar – Iž Mali – Veli Iž – Rava Mala – Rava te Milna – Rogač – Split.

Obustavljen je i promet na trajektnim linijama Sumartin – Makarska, Zadar (Gaženica) – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat, Lopar – Valbiska, Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje te Brestova – Porozina. Ne prometuju ni brodske linije Zadar – Sali – Zaglav – Zadar, Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ, Zadar – Preko te Mali Lošinj – Unije – Susak. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere aktualne informacije o stanju u pomorskom prometu.

Prognoza sutra

DHMZ je izdao upozorenje za niz regija u petak. Osječka i zagrebačka te Dalmacija su žutom, a Istra i Kvarner uz područje Velebita su u narančastom alarmu.

U noći na petak ciklona će se premještati prema istoku, a sa sjevera će pristizati sve hladniji zrak. Zbog toga će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, izvijestili su za 24sata dežurni prognostičari DHMZ-a. U unutrašnjosti Hrvatske mjestimice se može stvoriti uglavnom tanji snježni pokrivač, a najviše snijega očekuje se na sjeveru Hrvatske i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje bi moglo pasti 10-ak centimetara snijega, a u najvišim predjelima i više.

- U unutrašnjosti će pritom zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na udare će mjestimice biti i olujan. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita, s orkanskim udarima. Bit će osjetno hladnije - navode.

U unutrašnjosti će temperatura većinom biti između 1 i 6 °C, a navečer će dodatno pasti. Na Jadranu će se temperature kretati od 10 do 13 °C.

Upozorenje za niz regija

I dok nam kraj ovog tjedna donosi i minuse, već idući tjedan stiže nam nagla promjena vremena. U Zagrebu bi temperature do petka mogle narasti i do 17 Celzijevih stupnjeva, a slično bi moglo biti i u ostatku Hrvatske. Sve to uz obilne količine sunca.