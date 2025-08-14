VIDEO Detalji potjere u Dubravi: Bježao od policije pa se zabio u njih. U autu je bio i maloljetnik

Zagrebačka policija objavila je detalje policijske potjere za Fiat Puntom koja se odvijala jučer oko 19 sati u Retkovcu. Kako su naveli, policijski službenici su u Dubravi, u Ulici Roberta Škrnjuga tijekom obavljanja kontrole vozila i vozača uočili auto kojim se počinio prekršaj te su vozača odlučili zaustaviti. No unatoč naredbama, vozač je odlučio pobjeći.

Vozač je sa svoja dva putnika nastavio vožnju, odnosno ubrzao kretanje i dao se u bijeg. Policijska su ga vozila slijedila uz zvučne i svjetlosne signale što je ujedno bilo i upozorenje drugim građanima da obrate pozornost na trenutnu situaciju u prometu koju je nesavjesni vozač izazvao.





- Osumnjičeni vozač je tijekom bijega autom prošao kroz četiri crvena svjetla na semaforu, nepropisno pretjecao kolonu vozila, te se kretao prometnom trakom u suprotnom smjeru. S obzirom da je svime time bila ugrožena sigurnost građana i imovine, policijski su službenici, Izlaskom iz naseljenog dijela i uskih ulica, prije samog kućnog broja 24 Ulice kneza Branimira, čiji je kolnik širok, s više traka, prestigli vozilo u bijegu, te mu dvama policijskim vozilima blokirali daljnju vožnju, nakon čega se vozač namjerno zaletio u oba policijska vozila te ih oštetio, nastavio vožnju, potom sletio s ceste te se zaustavio nakon naleta na garažu - napisali su.

Tad su sve tri osobe izašle iz auta i umjesto da stanu po naredbi, oni su pobjegli trčeći. Vozač i drugi muškarac odmah su sustignuti, dok je treći, maloljetnik, prilikom bijega pao u grmlje gdje ga je sustignut i izvučen iz grmlja. Zbog sprječavanja bijega, prema svom trojicom uporabljena su sredstva za vezivanje, te su uhićeni i privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je da se radi o 41-godišnjem vozaču te jednom maloljetnom i jednom 25-godišnjem putniku. U službenim prostorijama policije tim Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba su ih pregledali i utvrdili da nisu ozlijeđeni, izuzev manjih oguljotina kod dvojice.





Utvrdili su i da vozač nema položeni vozački ispit.

Zbog tog i ostalih počinjenih prometnih prekršaja (nepostupanja po naredbama policijskih službenika, vožnji bez korištenja sigurnosnog pojasa, kretanja vozilom po kolničkoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera, naglog mijenjanja brzine kretanja vozila, prolaska na znak crvenog svjetla na semaforima te preticanja kolone vozila), u optužnom je prijedlogu policija predložila da ga sud kazni kaznom zatvora do 60 dana te da mu se trajno oduzme vozilo kao sredstvo počinjenja prekršaja.



Sud je donio rješenje o zadržavanju do 15 dana, te je odveden u Zatvor u Zagrebu. Nakon provedenog prekršajnog postupka i otpuštanja iz zatvora u Zagrebu nastavit će se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari.