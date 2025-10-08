VIDEO Detalji užasa na A3: U lančanom sudaru kod Lužana jedan mrtav, četvero ozlijeđenih

U teškoj prometnoj nesreći na A3 jedna je osoba poginula, a četvero je ozlijeđenih.

- Oko 6.50 sati, u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, zaprimljena je dojava da je na autocesti A3, u blizini Lužana došlo do prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila. Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici, Hitna medicinska pomoć, vatrogasci te je također angažiran i helikopter radi pomoći ozlijeđenima - izvijestili su iz policije.

Prema trenutnim saznanjima u prometnoj nesreći je jedna osoba poginula, dok su 4 osobe ozlijeđene te im je pružena adekvatna liječnička pomoć.

Promet autocestom u oba smjera je bio zatvoren do 8.25 sati, nakon čega je pušten usporeno jednim trakom (iz mjera zapada prema istoku, u zoni izvođenja radova), a promet iz smjera istoka prema zapadu će biti zatvoren do završetka očevida. Nadalje, policijski službenici promet na čvoru zapad (Sl. Brod) preusmjeravaju drugim alternativnim smjerovima.

Očevid na mjestu događaja prometne nesreće provodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva uz asistenciju policijskih službenika, koja će po dovršetku očevida o događaju dati izjavu medijima ispred zgrade ŽDO u Slavonskom Brodu.

Kako doznajemo s terena, jedan ozlijeđeni je prebačen u Osijek helikopterom, dok je troje ozlijeđenih u Slavonskom Brodu. Doznajemo da se radi o obitelji iz Bugarske.

