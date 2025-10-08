Obavijesti

VIDEO Detalji užasa na A3: U lančanom sudaru kod Lužana jedan mrtav, četvero ozlijeđenih

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 2 min
Kako doznajemo s terena, jedan ozlijeđeni je prebačen u Osijek helikopterom, dok je troje ozlijeđenih u Slavonskom Brodu. Doznajemo da se radi o obitelji iz Bugarske...

U teškoj prometnoj nesreći na A3 jedna je osoba poginula, a četvero je ozlijeđenih.

- Oko 6.50 sati, u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, zaprimljena je dojava da je na autocesti A3, u blizini Lužana došlo do prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila. Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici, Hitna medicinska pomoć, vatrogasci te je također angažiran i helikopter radi pomoći ozlijeđenima - izvijestili su iz policije.

Foto: Čitatelj 24sata

Prema trenutnim saznanjima u prometnoj nesreći je jedna osoba poginula, dok su 4 osobe ozlijeđene te im je pružena adekvatna liječnička pomoć.

Promet autocestom u oba smjera je bio zatvoren do 8.25 sati, nakon čega je pušten usporeno jednim trakom (iz mjera zapada prema istoku, u zoni izvođenja radova), a promet iz smjera istoka prema zapadu će biti zatvoren do završetka očevida. Nadalje, policijski službenici promet na čvoru zapad (Sl. Brod) preusmjeravaju drugim alternativnim smjerovima.  

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Doktor o stradalima u nesreći 01:07
Doktor o stradalima u nesreći | Video: Franjo Lepan/24sata

Očevid na mjestu događaja prometne nesreće provodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva uz asistenciju policijskih službenika, koja će po dovršetku očevida o događaju dati izjavu medijima ispred zgrade ŽDO u Slavonskom Brodu.

Kako doznajemo s terena, jedan ozlijeđeni je prebačen u Osijek helikopterom, dok je troje ozlijeđenih u Slavonskom Brodu. Doznajemo da se radi o obitelji iz Bugarske.

