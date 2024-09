VIDEO Detonacije odjekuju Rusijom, proglašeno izvanredno stanje. Naredili evakuaciju

9:00

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij sudjeluje u subotu na forumu Cernobbio u Italiji gdje se očekuje da će ponoviti svoje pozive za više oružja u svjetlu ruskog napredovanja na istoku svoje zemlje.

On bi se trebao obratiti sudionicima foruma The European House-Ambrosetti u Cernobbiu, svojevrsnog mini-Davosa koji se organizira do nedjelje na obali jezera Como.

Tamo je stigao u petak, nekoliko sati nakon što je zatražio "još oružja" od svojih saveznika, tijekom sastanka međunarodnih pristaša Kijeva u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj.

Zelenskij je na Telegramu naznačio da se planira sastati u subotu u Cernobbiu s predstavnicima talijanskih kompanija i s predsjednicom vlade Giorgiom Meloni.

Ona bi ga trebala uvjeriti u potporu Italije čak i ako se jedan od partnera njezine desne i krajnje desne koalicije Matteo Salvini žestoko protivi bilo kakvom upadu Kijeva na ruski teritorij što ukrajinska vojska provodi od početka kolovoza.

Sastanak Volodimira Zelenskija i Viktora Orbana nije potvrđen u ovoj fazi, ali je mađarski nacionalistički premijer rekao da će se "naravno" sastati s ukrajinskim predsjednikom u Cernobbiu ako bude prilike.

"Imamo dobar odnos", rekao je Orban novinarima. “Ako nema dijaloga, nema šanse za mir.”