VIDEO Diktator Kim ugostio je Putinova saveznika Lukašenka uz taktove raspjevane djece

OZLIJEĐEN I VOZAČ

MJESTO UŽASA U ZAGREBU Rozi BMW razbio stanicu i ozlijedio curu koja je čekala tramvaj ZAGREB - Vozač (31) BMW-a u kasnim je večernjim satima u nedjelju udario u tramvajsku stanicu na križanju Vukovarske i Držićeve u Zagrebu. Komadi stakla rasuli su se po podu, a udarac je bio toliko jak da je, prema riječima čitateljice, nju izbacio iz kreveta. Policija nam je priopćila da je vozač izgubio kontrolu nad autom, ali nije bio pijan. Dijelovi konstrukcije stanice udarili su u djevojku koja je čekala tramvaj i lakše je ozlijeđena, kao i vozač.

