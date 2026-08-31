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NA PODRUČJU MAKSIMIRA

VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'
Foto: Čitatelj 24sata
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Iako čitateljica tvrdi da za sada nema nikakvih pokušaja sanacije, na stranici su objavili da su radovi u tijeku od 16 sati, a planirano vrijeme završetka je u 21 sat

Prilikom iskopavanja terena za zidnu ogradu oštetile su se cijevi i sada je cijela ulica bez vode! Voda teče intenzivno već dva sata, a sanacija nije niti započela. Nema nikakve reakcije, kaotično je - priča nam čitateljica, stanovnica ulice Bukovački vijenac na području Maksimira u Zagrebu. Cijela je ulica ostala bez vode zbog oštećenja cijevi u ponedjeljak oko 16 sati.

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Bukovački vijenac: Puknuće cijevi VIDEO
Bukovački vijenac: Puknuće cijevi | Video: 24sata Video

Radovi traju već oko mjesec dana, a do 18 sati, kada nam se čitateljica javila, tvrdi da nije bilo nikakvih pokušaja sanacije te je cijela ulica bez vode.

- Iako radovi traju mjesec dana, danas su započeli iskopavati teren za zidnu ogradu. Nekako su oštetili cijev, a koliko znamo, ni okolne ulice nemaju vode - dodala je čitateljica.

Na stranici Zagrebačkog holdinga obavijestili su o privremenom prekidu opskrbe vodom u više ulica na području Maksimira: Gornji Bukovac, Bukovac, Bukovačka cesta, Bukovački vijenac i okolne ulice, naveli su. Iako čitateljica tvrdi da za sada nema nikakvih pokušaja sanacije, na stranici su objavili da su radovi u tijeku od 16 sati, a planirano vrijeme završetka je u 21 sat.

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Komentari 3
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