VIDEO Dirljive scene: 'Marko je nakon osam godina prvi put uspio pomaknuti svoje prste'

Operacija je prošla odlično bez ikakvih komplikacija. Doktor je bio prezadovoljan, elektro stimulator je primio signale do obje šake, ponosno su javili lijepe vijesti iz Humanitarne udruge srca Stenjevca. Marko Dabelić (25) prije osam godina doživio je tešku prometnu nesreću u kojoj je ozlijedio vrat i ostao tetraplegičar. Od tada ne može sam obavljati osnovne životne aktivnosti. Ne može se okrenuti u krevetu, odjenuti, jesti niti ići na toalet, pa ovisi o roditeljima i asistentici Ivani koja mu pomaže u svakodnevici.

Marku se pružila šansa, operativni zahvat na Tajlandu. Cijena operacije, postoperativne njege i potrebne opreme iznosila je oko 231.500 eura, što njegova obitelj nije mogla sama pokriti. Zato je pokrenuta humanitarna akcija "Markov prvi zagrljaj".

- Nakon operacije se Marko oporavljao 2 do 3 dana te je odmah krenuo na vježbe. Vježbe su svaki dan po 5 sati. Do sada su proradili tricepsi i lijevi biceps bez stimulacija, a ostalo radi sa stimulacijama. Nakon puno vježbi će sve polako doći na svoje mjesto dok se mišići ojačaju. Ovaj tjedan prima matične stanice, ostala je još nedjelja. Za plaćanje prvog računa u cijelosti nam nedostaje još cca 13000 EUR. Nakon toga trebamo skupiti i ostatak sredstava za drugu operaciju, kolica i rehabilitaciju kod nas. Hvala još jednom svima koji ste dio ove prekrasne priče, a i onima koji će to tek postati - napisali su iz HUSS-a.