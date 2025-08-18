VIDEO Nezapamćeno divljanje i glisiranje: U jednom danu 68 prekršaja! Većinom su stranci

Posade plovila riječke Pomorske policije prošlog tjedna su zabilježile su čak 68 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na Kvarneru - na moru kod otoka Raba, Krka, Lošinja i Cresa te Jadranova, na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, a počiniteljima su naplaćene novčane kazne.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:39 Jet Ski Tisno | Video: čitatelj/24sata

Primorsko-goranska policija u ponedjeljak je izvijestila kako su tijekom nadzora prometa na moru u počinjenju prekršaja zatekli 28 državljana Njemačke, 17 državljana Italije, pet državljana Slovenije, po četiri državljana Austrije i Slovačke, tri državljana Nizozemske, dva državljana Mađarske te po jednog državljana Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Francuske i Ukrajine. Zbog počinjenja prekršaja, svima su naplaćene novčane kazne.

Iz policije ističu da će radi sprečavanja stradavanja nautičara, kupača i ronilaca i nadalje pojačano nadzirati sigurnost na moru.

Ponavljaju kako nije dozvoljeno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, da je kupačima dozvoljeno plivanje do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže, a ronioci na propisan način moraju označiti mjesto zarona.