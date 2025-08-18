Obavijesti

STRAŠNO

VIDEO Nezapamćeno divljanje i glisiranje: U jednom danu 68 prekršaja! Većinom su stranci

Piše HINA,
VIDEO Nezapamćeno divljanje i glisiranje: U jednom danu 68 prekršaja! Većinom su stranci
Iz policije ističu da će radi sprečavanja stradavanja nautičara, kupača i ronilaca i nadalje pojačano nadzirati sigurnost na moru

Posade plovila riječke Pomorske policije prošlog tjedna su zabilježile su čak 68 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na Kvarneru - na moru kod otoka Raba, Krka, Lošinja i Cresa te Jadranova, na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, a počiniteljima su naplaćene novčane kazne.

Primorsko-goranska policija u ponedjeljak je izvijestila kako su tijekom nadzora prometa na moru u počinjenju prekršaja zatekli 28 državljana Njemačke, 17 državljana Italije, pet državljana Slovenije, po četiri državljana Austrije i Slovačke, tri državljana Nizozemske, dva državljana Mađarske te po jednog državljana Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Francuske i Ukrajine.   Zbog počinjenja prekršaja, svima su naplaćene novčane kazne.

OGLASILI SE IZ MINISTARTVA Detalji drame kod Rovinja: Svi s jednog plovila pali u more, prazna brodica udarila u obalu
Detalji drame kod Rovinja: Svi s jednog plovila pali u more, prazna brodica udarila u obalu

Iz policije ističu da će radi sprečavanja stradavanja nautičara, kupača i ronilaca i nadalje pojačano nadzirati sigurnost na moru.

Ponavljaju kako nije dozvoljeno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, da je kupačima dozvoljeno plivanje do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže, a ronioci na propisan način moraju označiti mjesto zarona.

