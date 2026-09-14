VIDEO Dječak (15) 2 dana plutao na prevrnutom čamcu u moru kod Aljaske! Jedini je preživio...

Petnaestogodišnji dječak Derek Parker Aghnaanga preživio je gotovo dva dana na prevrnutom čamcu u ledenim vodama Beringova mora kod Aljaske. Bio je sam, bez hrane i vode, nakon što su njegov stariji brat i rođak izgubili život u nesreći.Dereka su u ponedjeljak ujutro. 7. rujna, pronašli pripadnici američke Obalne straže. Uočili su ga iz zrakoplova kako se drži za prevrnuti trup malog ribarskog čamca. Bio je pothlađen i iscrpljen, ali živ.

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Pokretanje videa... VIDEO Spašen mladić koji je danima plutao na prevrnutom čamcu kod Aljaske | Video: 24sata/Reuters

Sve je počelo u petak, 4. rujna, kada je Derek iz Savoonga, sela na otoku St. Lawrence, krenuo u ribolov sa svojim 35-godišnjim bratom Sidneyem i 34-godišnjim rođakom Bartonom.

Za stanovnike Savoonga ribolov nije samo posao ili hobi. Mnogim obiteljima riba je važan izvor hrane, a ulov se često dijeli s obitelji i susjedima.

Trojica su krenula loviti ribu u 5,5-metarskom čamcu. Povratak su planirali u nedjelju rano ujutro.

No, prema obiteljskoj rekonstrukciji, tijekom ribolova ribolovna se struna zaplela u motor. Dok su je pokušavali osloboditi, vrijeme se pogoršalo i čamac se prevrnuo. U nesreći je Sidney ostao zarobljen ispod čamca i utopio se. Derek i Barton uspjeli su se popeti na trup.Tada je za dvojicu počela borba za preživljavanje.

Derek i njegov rođak satima su se držali za prevrnuti čamac. Temperatura mora bila je oko 10 stupnjeva Celzijusa, a nisu imali ni hrane ni vode.

Tijekom noći Barton je nestao u moru. Derek je kasnije spasilačkoj posadi rekao da je njegov rođak jednostavno skliznuo s čamca.

Petnaestogodišnjak je tako ostao potpuno sam.

Njegova majka Vina kasnije je na Facebooku napisala da se Derek tijekom cijelog iskušenja nije predavao.

"Živio je od molitve, bez hrane i vode. Volim te, sine“, napisala je.

Kad se trojica muškaraca nisu vratila u nedjelju, obitelj je prijavila njihov nestanak. Obalna straža odmah je pokrenula potragu, ali zbog guste magle zrakoplovi nisu mogli poletjeti sve do ponedjeljka ujutro. Oko 10:30 u ponedjeljak dogodilo se ono čemu se obitelj više nije usudila nadati.

Posada zrakoplova ugledala je nešto na površini mora.Bio je to Derek.

Na sebi je imao jarko žutu jaknu i držao se za prevrnuti čamac. Spasioci su mu pokušali spustiti splav, ali dječak je bio previše iscrpljen da bi do nje doplivao. U pomoć je zato pozvan ribarski brod Northwest Explorer, koji se nalazio oko 39 milja dalje. Kapetan Adam White odmah je krenuo prema njemu.

Putovanje je trajalo oko četiri sata.

"To su bila najduža četiri sata u mom životu“, rekao je White.

Na otoku su članovi Derekove obitelji pratili situaciju putem radijske veze. A onda su čuli rečenicu koju su čekali. "Pronašli smo klinca, živ je!“

Teta Collen kasnije je ispričala da su svi plakali i skakali od sreće. No radost je ubrzo zamijenilo teško pitanje: "Gdje su ostali?“

Kada je posada Northwest Explorera napokon stigla do Dereka, bacili su mu uže i izvukli ga na brod. Bio je pothlađen i potpuno iscrpljen. Posada ga je umotala u deke i stavila mu tople obloge kako bi ga zagrijala tijekom puta prema Nomeu.Kapetan White rekao je da je bio impresioniran dječakovom izdržljivošću."To je jedan nevjerojatno čvrst klinac“, rekao je za KTUU-TV.

Unatoč svemu što je prošao, Derek je uspio spasiteljima objasniti što se dogodilo. Rekao im je da je njegov brat još uvijek ispod prevrnutog čamca, kako je njegovo tijelo zapetljano, dok je njegov rođak tijekom noći nestao u moru. Spasilačka posada kasnije je pronašla i izvukla tijela dvojice poginulih. Poručnik Obalne straže Jonathon Resch, koji je sudjelovao u potrazi, rekao je da je Derekovo pronalaženje bilo "ništa manje od čuda“.

"Ljudi ne preživljavaju takve scenarije. Ne prežive ni u toploj vodi, a kamoli u hladnom moru“, rekao je.

Derek se nakon spašavanja vratio kući i oporavlja se uz svoju obitelj.

