VIDEO Dječak (6) pištoljem upucao učiteljicu u Americi - na sudu objavili šokantnu snimku

Snimka s policijske kamere, prikazana na sudu u Virginiji, otkrila je potresne trenutke neposredno nakon što je šestogodišnji učenik u siječnju 2023. godine upucao svoju učiteljicu prvog razreda, Abby Zwerner. Na snimci se vide bolničari kako se bore za život "smrtno blijede" učiteljice, dok se u pozadini čuje njezin slomljeni glas.

- Mislila sam da umirem, mislila sam da sam umrla - svjedočila je kasnije na sudu, opisujući trenutak kada je metak iz pištolja kalibra 9 mm prošao kroz njezinu ruku i zabio joj se u prsa.

Ovaj događaj, koji je potresao Sjedinjene Američke Države, pokrenuo je lavinu pitanja o odgovornosti roditelja, sigurnosti u školama i nevjerojatnim propustima školske administracije.

"Mislila sam da sam umrla": Potresno svjedočanstvo iz sudnice

Tijekom civilne parnice u kojoj traži odštetu od 37 milijuna eura (40 milijuna dolara), Abby Zwerner je detaljno opisala dan koji joj je zauvijek promijenio život. Svjedočila je kako je učenik, nakon što se vratio s odmora, izvukao pištolj iz džepa i hladnokrvno pucao u nju dok je sjedila za stolom. Metak joj je razorio kosti u lijevoj ruci prije nego što se zaustavio u prsima, gdje se i danas nalazi. Prošla je šest operacija i još uvijek nema potpunu funkciju šake.

- Sjećam se samo da sam pomislila kako soba više nije sigurna za moje učenike - rekla je Zwerner. Unatoč teškim ozljedama, uspjela je izvesti svih 19 učenika na sigurno prije nego što se srušila u školskom uredu, boreći se za dah. Njezino svjedočenje i prikazana snimka pružili su mučan uvid u fizičku i emocionalnu traumu koju i dalje proživljava, uključujući posttraumatski stresni poremećaj, anksioznost i depresiju.

Zanemarena upozorenja i kobni propusti

Građanska tužba usmjerena je isključivo protiv bivše pomoćnice ravnatelja, Ebony Parker, koju Zwerner tereti za krajnji nemar. Prema navodima tužbe, administracija škole je tog kobnog 6. siječnja 2023. primila najmanje četiri odvojena upozorenja da dječak ima oružje.

11:30: Zwerner obavještava upravu da joj je dječak prijetio.

Zwerner obavještava upravu da joj je dječak prijetio. 12:30: Druga učiteljica javlja da je pretražila dječakov ruksak, ali da su joj drugi učenici rekli da je dječak pištolj stavio u džep.

Druga učiteljica javlja da je pretražila dječakov ruksak, ali da su joj drugi učenici rekli da je dječak pištolj stavio u džep. 13:00: Treći zaposlenik škole obavještava Parker da je dječak pokazao pištolj drugom učeniku na odmoru i prijetio mu.

Unatoč opetovanim molbama da se dječaka pretraži, pomoćnica ravnatelja je to navodno odbila, rekavši osoblju da "pričekaju jer je školski dan skoro gotov". Odvjetnik Ebony Parker na sudu je tvrdio da "nitko nije mogao zamisliti da će šestogodišnjak donijeti oružje u školu" i da se njezine odluke ne smiju prosuđivati s naknadnom pameću. No, sudac je odbacio zahtjev za odbacivanjem tužbe, utvrdivši da postoji dovoljno dokaza da je Parker preuzela dužnost brige, prekršila je grubim nemarom i da je taj propust izravno uzrokovao ozljede učiteljice.

Dječakove riječi lede krv u žilama

Novootkriveni sudski dokumenti otkrili su zastrašujuće izjave koje je dječak dao odmah nakon pucnjave. Dok ga je druga učiteljica držala do dolaska policije, rekao je: "Učinio sam to. Uzeo sam mamin pištolj sinoć." Još šokantnija je bila njegova izjava policiji: "Ubio sam tu kuju."

Foto: Profimedia.hr

Abby Zwerner u sudnici

Dječak, koji je i prije incidenta pokazivao znakove nasilnog ponašanja, uključujući davljenje druge učiteljice, zbog svoje dobi neće kazneno odgovarati. Njegova obitelj je izjavila da pati od "akutnog invaliditeta" i da je podvrgnut liječenju. Utvrđeno je da su njegovi roditelji trebali biti s njim u školi svaki dan kao dio plana skrbi, no na dan pucnjave nisu bili prisutni. Pištolj je pripadao njegovoj majci, Deji Taylor. Ona je tvrdila da ga je držala osiguranog bravom za okidač, no istražitelji nikada nisu pronašli ni bravu ni ključ.

Zbog ovog slučaja, majka je osuđena na saveznoj i državnoj razini zbog zanemarivanja djeteta i ilegalnog posjedovanja oružja tijekom korištenja marihuane. Služi zatvorsku kaznu od gotovo četiri godine. Bivša pomoćnica ravnatelja, Ebony Parker, također se suočava s kaznenim postupkom pod optužbom za osam točaka teškog zanemarivanja djece – po jedna za svaki metak koji je bio u pištolju i ugrožavao učenike.

Slučaj Abby Zwerner postao je nacionalni simbol borbe za sigurnost u obrazovnim ustanovama i poziv na odgovornost ne samo roditelja, već i školskih sustava koji, kako se čini, ponekad tragično zakažu u svojoj osnovnoj zadaći – zaštiti djece i nastavnika. Dok se pravna bitka nastavlja, ožiljci koje je ostavio ovaj događaj, kako fizički tako i psihički, ostat će trajni podsjetnik na dan kada je dječja igraonica postala poprište nezamislivog nasilja, o čemu je izvijestio i NBC News.

