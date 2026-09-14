VIDEO Dječaka spasili nakon 2 dana plutanja na prevrnutom brodu! 'Živio je od molitve...'

VATRENA MISIJA

VIDEO Pogledajte kako su kanaderi gasili Brač: 'U 977 naleta, bacili 5000 tona vode' BRAČ - Više od 200 vatrogasaca i dalje dežura na otoku Braču nakon što je taj otok poharao jedan od najgorih požara u njegovoj povijesti. Uz njih su vatru gasili i piloti kanadera koji su izbacili gotovo 5000 tona vodeu čak 977 naleta. Let kanadera HR855 u jednom je trenutku bio najpraćeniji na svijetu, a na portalu Flightradar pratilo ga je čak 1479 korisnika

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