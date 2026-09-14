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PLUTAO LEDENIM MOREM

VIDEO Dječaka spasili nakon 2 dana plutanja na prevrnutom brodu! 'Živio je od molitve...'

Derek Parker Aghnaanga (15) preživio je gotovo dva dana na prevrnutom čamcu u ledenim vodama Beringova mora kod Aljaske. Bio je sam, bez hrane i vode, nakon što su njegov stariji brat i rođak izgubili život u nesreći. Njegova majka Vina kasnije je na Facebooku napisala da se Derek tijekom cijelog iskušenja nije predavao "Živio je od molitve, bez hrane i vode. Volim te, sine“, napisala je. Kapetan broda koji ga je spasio rekao je da je bio impresioniran dječakovom snagom."To je jedan nevjerojatno čvrst klinac“...

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Dječak (15) 2 dana plutao na prevrnutom čamcu u moru kod Aljaske! Jedini je preživio... VIDEO
Dječak (15) 2 dana plutao na prevrnutom čamcu u moru kod Aljaske! Jedini je preživio... | Video: 24sata/Reuters

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VATRENA MISIJA

VIDEO Pogledajte kako su kanaderi gasili Brač: 'U 977 naleta, bacili 5000 tona vode'

BRAČ - Više od 200 vatrogasaca i dalje dežura na otoku Braču nakon što je taj otok poharao jedan od najgorih požara u njegovoj povijesti. Uz njih su vatru gasili i piloti kanadera koji su izbacili gotovo 5000 tona vodeu čak 977 naleta. Let kanadera HR855 u jednom je trenutku bio najpraćeniji na svijetu, a na portalu Flightradar pratilo ga je čak 1479 korisnika

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Kanaderi tijekom akcije gašenja požara na Braču VIDEO
Kanaderi tijekom akcije gašenja požara na Braču | Video: 24sata/YouTube
POGLEDAJTE SAŽETAK

VIDEO Gol Dalissona i dirljiva poruka Torcide obilježili su novu pobjedu Splićana na Poljudu

HAJDUK - SLAVEN BELUPO 1-0 Splićani su na Poljudu slavili protiv gostiju iz Koprivnice. Dalisson je pogodio u 22. minuti na odličan ubačaj Bambe i rezultat se do kraja susreta nije mijenjao

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Hajduk - Slaven Belupo VIDEO
Hajduk - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STIHIJA U MILNI

Kanaderi u akciji! Pogledajte kako su skupljali vodu za požar

Vatrogasci su cijelu noć gasili požar na Braču, a u istom tonu su nastavili i u nedjelju. U pomoć su im pristigli i kanaderi, a čitatelj 24sata snimio je trenutak kada su prikupljali vodu u Bolu

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Kanaderi pomagali u gašenju požara na Braču VIDEO
Kanaderi pomagali u gašenju požara na Braču | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatrena stihija poharala Brač

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Požar opustošio Brač, vatrogasci bez sna bore se s vatrenom stihijom, novi detalji samoubojstva zatvorenika u Remetincu, divljanje autima na ulicama Rijeke, tate blizanci i sami dobili blizance...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatrena stihija poharala Brač VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatrena stihija poharala Brač | Video: 24sata Video
SAŽETAK ISTRA - RUDEŠ

VIDEO Golijada na Aldo Drosini: Hat-trick Frederiksena i drama na kraju utakmice u Puli

ISTRA - RUDEŠ 3-2 Puljani su u 7. kolu dočelali zagrebački Rudeš. Dominirali su Puljani sve do kraja susreta, tri gola zabio je Frederiksena u 11. minuti iz penala pa u 28. i 58. Rudeš se probudio pred kraj, zabili su Saho i Ilečić, ali nisu uspjeli doći do preokreta

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Istra - Rudeš VIDEO
Istra - Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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