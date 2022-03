Malena djevojčica pjeva "Let it go". Pjesma je to iz omiljenog dječjeg serijala Frozen. Svojom izvedbom izmamila je, barem nakratko, osmijehe svih u skloništu. Roditelji pokušavaju zamaskirati što se događa

Ratne uzbune, raketiranje, granatiranje... Neki gradovi u Ukrajini gotovo da su sravnjeni sa zemljom u ruskoj invaziji. Prestravljeni ljudi skrivaju se u skloništima. Djeca su u suzama, ali ne gube duh. POGLEDAJTE VIDEO: Djevojčica svira ukrajinsku himnu Društvenim mrežama prvo se proširio video djevojčice koja svira himnu Ukrajine u skloništu za bombe tijekom granatiranja Lisičanska, a sad je na Twitteru osvanula još jedna dirljiva snimka. Malena djevojčica pjeva "Let it go". Pjesma je to iz omiljenog dječjeg serijala Frozen. Svojom izvedbom izmamila je, barem nakratko, osmijehe svih u skloništu. Reporter 24sata, Denis Mahmutović i sam je svjedočio stanju u Ukrajini te rekao kako djeca nisu ni svjesna što se oko njih događa. - Roditelji pokušavaju zamaskirati što se događa. Pokušavaju predstaviti to djeci kao igru. Poljaci su donosili djeci igračke, pokušavali ih animirati. Vidio sam vojnikinju s podočnjacima do ramena u maskirnoj uniformi kako nosi pune ruke igračaka. Djeca se igraju, djeca nisu svjesna. Umorna su, ali razumiju da je neka izvanredna situacija - rekao je Denis.