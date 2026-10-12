VIDEO Djevojčica ustala iz lijesa na sprovodu, obitelj se šokirala

Yuleidy Ixcotoyac (15) iz Gvatemale, koju je obitelj smatrala mrtvom, uspravila se u lijesu tijekom bdjenja i počela govoriti, piše britanski The Sun. Prema navodima iz izvještaja, djevojčica je nekoliko sati ranije izgubila svijest dok ju je otac vozio prema medicinskom centru. Njezinu smrt, međutim, nije potvrdio liječnik niti je izdana službena potvrda o smrti.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se djevojčica u ružičastoj majici kako sjedi u lijesu, dok okupljeni članovi obitelji uzvikuju "Aleluja". Uslijedili su nevjerica, veselje i pomoć djevojčici da izađe iz lijesa.

Sve je počelo u ranim jutarnjim satima u subotu, kada je Yuleidy izgubila svijest u automobilu. Njezin otac Abraham Ixcotoyac, evangelički pastor, zaustavio je vozilo i pokušao provjeriti diše li te može li joj napipati puls. Kako je poslije ispričao, nije uočio znakove života i zaključio je da mu je kći umrla.

- Vidio sam da više ne diše i nisam mogao osjetiti puls na njezinim zapešćima. Bila je to vrlo teška situacija za mene - rekao je.

Prema njegovim riječima, liječnik nije pregledao djevojčicu niti potvrdio smrt. Obitelj je ipak kupila lijes i istoga dana organizirala bdjenje. Ožalošćeni su se oko 14.30 okupili kod obiteljske kuće u mjestu El Jocote, vjerujući da se opraštaju od petnaestogodišnjakinje.

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🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala: Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según la información disponible, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre la dio por muerta al no detectar respiración ni pulso. Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud. "Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital", afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso. El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. "No ingresó a hospital ella", dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes observaron movimientos en el féretro y, al percatarse de lo ocurrido, la auxiliaron. La joven se encuentra consciente y en recuperación. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

Njezina majka Lesvia Ríos ispričala je da je, dok je plakala nad lijesom, primijetila pokret.

- Stalno sam govorila da je živa. Dok sam plakala nad njezinim lijesom, otvorili smo prozorčić i vidjeli da se pomiče. Probudila se i odjednom sjela - rekla je lokalnim medijima.

Yuleidy je poslije opisala što je osjećala prije nego što je izgubila svijest.

- Počelo me jako boljeti u predjelu srca, osjećala sam težinu, a onda mi se zacrnilo pred očima, kao da sam se onesvijestila. Zahvaljujem Bogu i roditeljima što sam živa. Ruke mi se još tresu, ali snaga mi se vraća. Bilo je to čudo - rekla je djevojčica.

Prema izvještaju, Yuleidy je pri svijesti i oporavlja se kod kuće. Gvatemalske zdravstvene vlasti nisu komentirale događaj, a nije navedeno ni što je izazvalo gubitak svijesti. Premda obitelj govori o čudu, prema dostupnim navodima djevojčica nije bila službeno proglašena mrtvom: njezin je otac, bez liječničke potvrde, zaključio da je preminula.