Obavijesti

News

Komentari 4
BIZARNO U GVATEMALI

VIDEO Djevojčica ustala iz lijesa na sprovodu, obitelj se šokirala

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Djevojčica ustala iz lijesa na sprovodu, obitelj se šokirala
Foto: X (Twitter)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Njezina majka Lesvia Ríos ispričala je da je, dok je plakala nad lijesom, primijetila pokret...

Yuleidy Ixcotoyac (15) iz Gvatemale, koju je obitelj smatrala mrtvom, uspravila se u lijesu tijekom bdjenja i počela govoriti, piše britanski The Sun. Prema navodima iz izvještaja, djevojčica je nekoliko sati ranije izgubila svijest dok ju je otac vozio prema medicinskom centru. Njezinu smrt, međutim, nije potvrdio liječnik niti je izdana službena potvrda o smrti.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se djevojčica u ružičastoj majici kako sjedi u lijesu, dok okupljeni članovi obitelji uzvikuju "Aleluja". Uslijedili su nevjerica, veselje i pomoć djevojčici da izađe iz lijesa.

JESU PRETJERALI? Hrvatica htjela jeftiniji pogreb bez luksuza pa se šokirala kad je dobila račun: Zanijemila sam
Hrvatica htjela jeftiniji pogreb bez luksuza pa se šokirala kad je dobila račun: Zanijemila sam

Sve je počelo u ranim jutarnjim satima u subotu, kada je Yuleidy izgubila svijest u automobilu. Njezin otac Abraham Ixcotoyac, evangelički pastor, zaustavio je vozilo i pokušao provjeriti diše li te može li joj napipati puls. Kako je poslije ispričao, nije uočio znakove života i zaključio je da mu je kći umrla.

- Vidio sam da više ne diše i nisam mogao osjetiti puls na njezinim zapešćima. Bila je to vrlo teška situacija za mene - rekao je.

Prema njegovim riječima, liječnik nije pregledao djevojčicu niti potvrdio smrt. Obitelj je ipak kupila lijes i istoga dana organizirala bdjenje. Ožalošćeni su se oko 14.30 okupili kod obiteljske kuće u mjestu El Jocote, vjerujući da se opraštaju od petnaestogodišnjakinje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njezina majka Lesvia Ríos ispričala je da je, dok je plakala nad lijesom, primijetila pokret.

- Stalno sam govorila da je živa. Dok sam plakala nad njezinim lijesom, otvorili smo prozorčić i vidjeli da se pomiče. Probudila se i odjednom sjela - rekla je lokalnim medijima.

Yuleidy je poslije opisala što je osjećala prije nego što je izgubila svijest.

- Počelo me jako boljeti u predjelu srca, osjećala sam težinu, a onda mi se zacrnilo pred očima, kao da sam se onesvijestila. Zahvaljujem Bogu i roditeljima što sam živa. Ruke mi se još tresu, ali snaga mi se vraća. Bilo je to čudo - rekla je djevojčica.

Prema izvještaju, Yuleidy je pri svijesti i oporavlja se kod kuće. Gvatemalske zdravstvene vlasti nisu komentirale događaj, a nije navedeno ni što je izazvalo gubitak svijesti. Premda obitelj govori o čudu, prema dostupnim navodima djevojčica nije bila službeno proglašena mrtvom: njezin je otac, bez liječničke potvrde, zaključio da je preminula.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje
CIJENE I DALJE RASTU

BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje

Ono što se u javnosti često pita jest - ako imam prosječnu plaću koliko godina moram raditi da bih kupio prosječni stan u Hrvatskoj...
Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada
OTPAD JE ONDJE JOŠ OD RATA

Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže nam načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić
Kako su Šincek i Dodić htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'
PRLJAVA OTPADNA IGRA

Kako su Šincek i Dodić htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'

Mogao je biti milijarder, umjesto toga, nad glavom mu 'visi' desetak godina zatvora. I to nije sve, iz pohlepe su išli prevariti i poduzetnika Petra Pripuza jer im nije bilo dovoljno koliko plaća po toni otpada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026