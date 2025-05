VIDEO Dok Trump oklijeva sa sankcijama, Rusi 'udaraju' po Ukrajini: Ubijeni su civili...

VJEŽBA HRVATSKE VOJSKE

VIDEO Na Jarunu kao na filmu: Pogledajte spektakularni let Black Hawka i skakanje u vodu ZAGREB Black Hawk je neko vrijeme nisko letio oko jezera Jarun, a potom se spustio još niže, do same vode kako bi iz helikoptera u vodu mogao iskočiti čovjek. Radi se o vojnicima koji vježbaju za Dan Hrvatske vojske koji će se obilježiti 27., 28. i 30. svibnja, dok su za petak, 30. svibnja od 17 sati planirane atraktivne vježbe, a nakon toga i prelet borbenih aviona Rafale

Kopiranje linka