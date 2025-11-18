VIDEO Donald Trump odbrusio novinarki koja ga je pitala o Epsteinu: 'Tiho, tiho prasice!'

Predsjednik Donald Trump izazvao je zgražanje javnosti nakon što je novinarku nazvao "prasicom" tijekom razgovora s medijima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One. Incident se dogodio 14. studenog dok je predsjednik putovao na svoje imanje Mar-a-Lago, a uslijedio je kao odgovor na pitanje o njegovoj povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Snimka koju je objavila Bijela kuća prikazuje napetu razmjenu koja se brzo proširila društvenim mrežama. Dok je novinarka, reporterka medijske kuće Bloomberg, pokušavala postaviti pitanje o potencijalno "inkriminirajućim" informacijama u Epsteinovim dosjeima, Trump ju je naglo prekinuo.

Nagnuvši se prema njoj s prijetećim izrazom lica i mašući prstom, rekao je piskutavim, gotovo podrugljivim glasom: "Tiho. Tiho, prasice". Nakon toga se naglo okrenuo i odgovorio na pitanje drugog novinara o rastućim napetostima s Venezuelom, potpuno ignorirajući šok koji je izazvao svojom primjedbom.

Ovaj ispad dogodio se u vrijeme pojačanog pritiska na Trumpovu administraciju da objavi sve dokumente vezane uz Epsteina, koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvoru čekajući suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma netom prije incidenta objavili su nove Epsteinove e-mailove. U jednoj poruci, Epstein naziva Trumpa "psom koji nije zalajao", dok u drugoj, upućenoj biografu Michaelu Wolffu, tvrdi: "Naravno, znao je za djevojke, jer je zamolio Ghislaine [Maxwell] da prestane".

Trump je oštro demantirao bilo kakvu upletenost, tvrdeći da s Epsteinom godinama nije bio u dobrim odnosima. "Ne znam ništa o tome", rekao je novinarima. Unatoč tome, njegova administracija mjesecima se opirala objavi dokumenata. Pod pritiskom, čak i iz redova vlastite stranke, Trump je naglo promijenio stav. Pritisak je došao i od bivših lojalista poput zastupnice Marjorie Taylor Greene, koja je podržala objavu dokumenata, zbog čega ju je Trump nazvao "izdajicom" i "ludom".

Ipak, na kraju je putem svoje društvene mreže Truth Social pozvao republikance da glasaju za objavu spisa, tvrdeći da "nemaju što skrivati" i nazivajući cijelu aferu "demokratskom podvalom". Zastupnički dom trebao bi glasati o Zakonu o transparentnosti Epsteinovih dosjea, a Trump je najavio da će potpisati zakon ako prođe Kongres.Korištenje riječi "prasica" kao uvrede nije novost u Trumpovom rječniku.

Foto: Evelyn Hockstein

Tijekom predsjedničke kampanje 2016., bivša Miss Universe Alicia Machado, koja je titulu osvojila dok je Trump bio suvlasnik organizacije, otkrila je da ju je Trump nazivao "Miss Piggy" i "Miss Housekeeping" nakon što je dobila na težini. "Bio je nadmoćan, toliko sam ga se bojala. Vikao je na mene cijelo vrijeme. Govorio bi mi: 'Izgledaš ružno' ili 'Izgledaš debelo'", izjavila je tada Machado za People.

Reakcije na društvenim mrežama bile su burne. "Zamislite BILO KOJEG drugog predsjednika da ovo kaže novinarki", napisao je jedan korisnik, dok je drugi komentirao: "Ovo je predsjednik Sjedinjenih Država koji je i sam pretio, a drugu osobu naziva prasicom", priloživši sliku Miss Piggy iz Muppeta.