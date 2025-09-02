Obavijesti

STAO PRED NOVINARE

Trump seli 'svemirske snage', komentirao i glasine o 'smrti': 'Nije me bilo dva dana...'

Trump seli 'svemirske snage', komentirao i glasine o 'smrti': 'Nije me bilo dva dana...'
Foto: Brian Snyder

Donald Trump je službeno objavio da će se sjedište Svemirskih snaga preseliti u Alabamu...

Sjedište Američkog svemirskog zapovjedništva preselit će se u prekrasno mjesto zvano Huntsville u Alabami, koje će od sada nadalje biti poznato kao Rocket City - poručio je Trump.

Rekao je da je, kada je stvorio Svemirske snage u svom prvom mandatu, planirao da im sjedište bude u Alabami, ali da ih je Bidenova administracija umjesto toga smjestila u Colorado.

Time je poništio odluku iz Bidenove ere da ono ostane u privremenom sjedištu u Coloradu.

- Svi žele sudjelovati u tome, raketnom obrambenom štitu, imat ćemo Zlatnu kupolu kakvu nitko prije nije vidio... Kanada je nazvala da želi biti dio toga i to će biti sjajno - rekao je.

Funkcije Svemirskog zapovjedništva uključuju provođenje operacija poput omogućavanja satelitske navigacije i komunikacije trupa te davanja upozorenja o lansiranju projektila.

Alabama i Colorado dugo se bore za Svemirsko zapovjedništvo jer ono ima značajne implikacije za lokalno gospodarstvo. Lokacija je također bila politički vrijedna, a izabrani dužnosnici i iz Alabame i iz Colorada tvrde da je njihova država bolja lokacija.

Komentirao i glasine o zdravlju i "smrti"

Nakon objave oko sjedišta svemirskih snaga, Trump je odgovarao na pitanja novinara koji su ga pitali o objavama s društvenih mreža i brojnim glasinama u kojima se sugeriralo čak i da je umro. To je potaknulo njegovo izbivanje proteklih dana, a on je odgovorio da nije vidio objave, ali da je to jako ozbiljno i da je to fake news. Rekao je i kako je čuo da su mnogi bili zabrinuti za njega. Istaknuo je i da je objavljivao na društvenim mrežama i da je bio vrlo aktivan preko vikenda. 

- Nije me bilo dva dana i svi su rekli 'sigurno se nešto loše dogodilo'. Biden se ne bi pojavljivao mjesecima i nitko nije ništa posumnjao - poručio je. 

'Tko god kontrolira nebo, kontrolirat će budućnost ratovanja'

Ministar obrane Pete Hegseth je rekao da će nova baza u Huntsvilleu u Alabami pomoći Sjedinjenim Državama da pobijede u svemirskoj utrci.

- Mi smo daleko ispred u svemiru, ali ovo će osigurati da ostanemo skokovito ispred, jer je to najvažnije područje - rekao je Hegseth.

- Tko god kontrolira nebo, kontrolirat će budućnost ratovanja, a gospodine predsjedniče, danas osiguravate da se to dogodi - dodaje.

'Snažno sam lobirao za Ohio'

Potpredsjednik JD Vance rekao je da je lobirao kod Donalda Trumpa da preseli Američko svemirsko zapovjedništvo u Ohio, no on se ipak odlučio za Alabamu.

-Snažno sam lobirao za Ohio, no predsjednik je rekao da su stanovnici Alabame previše moćni i uvjerljivi. Ovo je upravo pravo mjesto za Svemirske snage i Svemirsko zapovjedništvo. Mislim da bi Amerikanci trebali cijeniti činjenicu da ne mogu dobiti bitku budućnosti osim ako ne kontroliraju nebo, kibernetičku sigurnost, komunikacije, cijelu infrastrukturu bitke, a 21. stoljeće bit će u svemiru. Bio je to vizionarski potez u prvoj administraciji predsjednika da osnuje Svemirske snage, mislim da je to bio jednako vizionarski potez kako bi se osiguralo da su Svemirske snage točno tamo gdje trebaju biti, u Huntsvilleu u Alabami - rekao je Vance.

