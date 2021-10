Snimka na kojoj medvjed od 100-tinjak kilograma šeta uz plažu u Mekoj Dragi, blizu ušća Zrmanje u Novigradsko more, koja se prije devet dana pojavila u medijima, uzburkala je javnost, a osobito turiste koji su spavali u šatoru blizvu maslenika gdje je bio medvjed.

Zvonimir Perica, predsjednik Lovačke udruge "Kamenjarka" objašnjava da nema mjesta panici.

POGLEDAJTE VIDEO: Medvjedi šeću ulicama Gorskog kotara

'Ovdje 50 godina nije bilo medvjeda'

- U zadnjih 50-ak godina i više medvjeda nikad ovdje nije bilo. Međutim, sada je druga situacija, druga je slika u našem lovištu. Mi imamo divljač koju nikad nismo imali. Znači, imamo srne, srnjake, divlje svinje koje isto nikad nisu tu obitavale. No ne trebamo se čuditi što su medvjedi i divlje svinje došli do obale. Prije ih nije bilo jer je na tom području bilo ljudi, kojih sada nema. Nema naroda koji drži blago i šuma je podivljala, zvijeri imaju fantastična skloništa.

Šuma je "podivljala" raslinjem jer nema čobana, ovaca, a osobito koza koje brste gusto raslinje i kojih je prije nekoliko desetljeća bilo na desetke tisuća.. Osobito su tu važne koze jer one ne jedu s poda, kao ovce, već jedu vrhove grančica, sve što raste, pupa, strši iznad zemlje. Tako se medvjed sada ima gdje skrivati, zaštićen je raslinjem, i dolazi po hranu sve do obale – ustvrdio je Zvonimir Perica Berko naglašavajući kako se kretanje medvjeda uredno prati i kako je sve pod kontrolom, no i da se, uočite li medvjeda, samo treba okrenuti i otići, ne mu se približavati i smetati ga i uznemiravati.

'Znamo za medvjedicu, pazite, ima mladunce'

No sve češća pojava medvjeda u naseljenim područjima zabilježena je ovo ljeto i u Matuljima, predgrađu Rijeke te u središtu Lokvi i Delnica u Gorskom Kotaru gdje je posljednjih tjedana na ulicama i okućnicama obiteljskih kuća uočena medvjedica s mladima.

Od komunalnog redara iz Delnica doznajemo kako su upoznati sa slučajem te kako inače o svemu obavještavaju radnu skupinu za zaštitu crnog medvjeda.

- Imali smo ovo ljeto nekoliko prijava, ali uglavnom se radilo o štetama koje ljudi prijavljuju na svojim pčelinjacima. Za navedenu medvjedicu znamo, no nisam upoznat da se radi o isto,j koja se na ovom području, kako vam kažu mještani, pojavljuje nekoliko godina. Kako god da bilo, lovci poduzimaju sve mjere kako bi je uskoro potjerali dublje u šumu jer ipak se radi o medvjedici s mladuncima, koja se može osjetiti ugroženom i predstavljati potencijalnu opasnost te je svakako treba odviknuti od dolaska u naseljena područja. Tu o odstrjelu nema govora jer su u pitanju i mladunci - objašnjava delnički komunalni redar.

Medom mazao ogradu da turisti slikaju medvjedicu

Dodaje i kako u Delnicama svako kućanstvo ima kante za smeće u koje uredno koristi te smatra da pojava medvjeda nije posljedica neodgovornog odlaganja otpada.

Priča nam i nevjerojatnu situaciju kad su, jednom prilikom imali slučaj gdje je jedan mještanin medom mazao ogradu oko svojih apartmana kako bi turisti mogli slikati medvjedicu koja se iz tog razloga navikla dolaziti u naselje.

- To je bila jedna tužna priča koja se u konačnici završila odstrjelom medvjedice koju se nikako nije moglo otjerati, tj. odviknuti od dolaska na tu ogradu. Takva neodgovorna ponašanja su stvarno neprimjerena jer je tu čovjek razlog bespotrebne smrti jedne lijepe goranske životinje - zaključuje komunalni redar naglašavajući da ljudi u Gorskom Kotaru stalno žive s divljim životinjama i većina se ipak uglavnom zna ponašati sukladno tome.

'Pazite da ih ne iznenadite'

O navedenom smo razgovarali i Đurom Huberom, alfom i omegom za divlje zvijeri u Hrvatskoj, koji pak kaže da je neposredni razlog češće pojave medvjeda ovog ljeta i jeseni nedostatak bukvice u šumi, tj. glavne hrane kojom medvjed skuplja mast za prezimljavanje.

Medvjedi silaze u gradove jer im nestaje hrane

- Prije 4,5 godina imali smo gotovo istu situaciju kada je u šumi bio manjak njihove glavne hrane te su se u potrazi za njom spuštali u naseljena područja, čime se onda stvara njihova prividna invazija. To vam govorim za područje cijele Hrvatske, a lokalno je, poput slučaja u Novigradu, moguće da je zbog smanjene ljudske aktivnosti priroda odradila svoje pa je to uzrok. No, ne treba stvarati paniku, što dobro razumiju ljudi koji žive u suživotu s medvjedima, kao što je to slučaj u Gorkom kotaru.

- Naime, medvjedi po prirodi nisu agresivni, čak ni kad su gladni. Uočite li ih pobrinite se da ih ne iznenađujete, da se ne šuljate po grmlju i da im na neki način (vikom, lupanjem) date do znanja da ste u blizini jer će se medvjed, po prirodi, tada okrenuti i udaljiti. Ako ga se iznenadi logično je da će se pokušati obraniti - objašnjava Huber pozivajući ljude da ne paničare i da se još malo strpe do dolaska zime kad se ove lijepe divlje životinje povlače u zimski san.

Dodaje i da ljudi trebaju maknuti sve što medvjeda privlači, a to je hrana.

Drugim riječima, treba pobrati voćke i bacati smeće u, a ne izvan i oko van kanti otpatke.

Problem i sa divljim svinjama

Također se kratko osvrnuo i na sve češću pojavu divljih svinja u naseljenim područjima.

- I kod njih je problem bukvica i manje hrane u prirodi, ali i blaže zime koje potiču reprodukciju. No one nisu samo problem kod nas već i u cijeloj Europi. Znam za slučaj njihove pojave u Berlinu, u Njemačkoj - kaže nam Huber, koji se inače bavi divljim zvijerima poput medvjeda, veprova, jelena.

Naime, ovo ljeto one su uočene na cijelom području i kolici Rijeke i Istre pa čak i preplivavajući od kopna do otoka u potrazi za hranom. Sredinom ljeta mještani se sjećaju njihove najezde u Matuljima, predgrađu Rijeke, prije nekoliko tjedana razorile su lokalno groblje u Križišćima, a nedavno je jedno mladunče uletjelo i u sportsku dvoranu Pomorske škole u Bakru.

Prije dva dana pak snimljene su na rotoru Tower centra, jednog od najposjećenijih riječkih shopping centara nadomak mora.

Njih desetak tu je uredno prešlo preko označenog pješačkog prijelaza prema željezničkoj pruzi, da bi idući dan njihova mrtva tijela bila snimljena na toj istoj pruzi.

- Ima ih posvuda, obično u suton i noću. U šumi, šikari, livadama, brajdama, njivama, ali i po cestama, oko kuća, pa i u moru. Divlje svinje tijekom posljednjih su mjeseci postale redovita pojava na cijelom području od Istre do Dalmacije. To nije više lokalni već državni problem. Slučajni prolaznici snimaju ih nadomak samih centara, na parkiralištima trgovačkih centara, u moru, nema gdje ih nema. No i ljudi su postali nedogovorni pa bacaju smeće svukud, što ih privlači - smatraju mještani.

Lovci: U 90 posto slučajeva divljač se vraća

Iz Lovačkog saveza PGŽ-a objašnjavaju što se čini u ovakvim situacijama.

- Članovi lovačkog društva trebali bi pokušati otjerati divlju životinju nazad u šumu. Međutim, u 90 posto slučajeva se divljač vraća nazad jer se naučila da je na toj lokaciji izvor hrane. Ako se životinja vraća natrag, lovoovlaštenik, odnosno lovačko društvo nadležno za to područje, mora poslati zahtjev Ministarstvu poljoprivrede - Odjelu za lovstvo u Zagrebu - kako bi se poduzele daljnje mjere. Kada Ministarstvo utvrdi što i kako dalje postupati - oni najčešće prije svega pribjegavaju korištenju gumenih metaka, petardi kako bi se divljač potjerala, a procijeni li se da je pojava divlje životinje učestala i postoji opasnost za okolinu i ljude, onda se nalaže odstrel - tada se angažira interventni vod u kojem svaka županija ima nekoliko svojih predstavnika - zaključio je tajnik Lovačkog saveza PGŽ-a.