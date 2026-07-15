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POTRAGA I SPAŠAVANJE

VIDEO Drama kod Alcatraza: Potonuo brod s 19 ljudi, čovjek poginuo, za dvoje se traga

Piše HINA,
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VIDEO Drama kod Alcatraza: Potonuo brod s 19 ljudi, čovjek poginuo, za dvoje se traga
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Foto: Reuters
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Jedna je osoba poginula, a dvije su nestale nakon što je potonuo brod u blizini otoka Alcatraz kod San Francisca

Na pontonskom brodu nalazilo se 19 osoba, od kojih je 16 spašeno, rekao je na konferenciji za novinare zapovjednik vatrogasne službe San Francisca Dean Crispen. "Od 19 osoba na brodu, 13 ih je sigurno na obali, troje je prevezeno u bolnicu, jedna je osoba umrla, a dvije se vode kao nestale," rekao je Crispen dodavši kako je uzrok nesreće za sada nepoznat.

Vatrogasni poručnik Mariano Elias opisao je plovilo kao "pontonski brod za razonodu". Plovilo je bilo udaljeno oko 500 metara od Alcatraza, a poziv u hitnu pomoć stigao je neposredno nakon 15:30 sati.

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Jedna osoba poginula, dvije nestale nakon požara i potonuća broda VIDEO
Jedna osoba poginula, dvije nestale nakon požara i potonuća broda | Video: 24sata/REUTERS

Snimke lokalnih televizijskih vijesti pokazale su brod gotovo potpuno potopljen, s krovom još uvijek iznad vode i s motorom koji je još uvijek radio i iz kojeg je curilo gorivo. Međutim, brod je zatim potonuo.

Policijski čamac bio je prvi koji je stigao, a dužnosnici su pronašli teško ozlijeđenog pacijenta, rekao je Crispen. Pacijent je umro unatoč reanimaciji, rekao je.

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Američka obalna straža izjavila je da se pridružila drugim agencijama u misiji potrage i spašavanja, a trenutačno jedanaest plovila sudjeluje u potrazi za dvije nestale osobe.

Alcatraz je mali stjenoviti otok u zaljevu gdje je od 1934. do 1963. djelovao savezni zatvor. Smatralo se da je zbog jakih struja i hladne vode siguran za bijeg. Danas je to nacionalni povijesni spomenik kojim upravlja Nacionalna parkovna služba.

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