VIDEO Drama kod Balija! Trajekt se zapalio, traje potraga za nestalima: Skakali smo u more!

Trajekt KM Putri Yasmin napustio je luku Padangbai na Baliju i krenuo prema luci Lembar na Lomboku, rekao je Muhammad Hariyadi, voditelj lokalne spasilačke službe. Incident se dogodio u Lombok tjesnacu u 4:39 ujutro prema lokalnom vremenu. Do srijede poslijepodne potvrđena je smrt jednog Indonežanina, a 172 osobe su prebačene u luke na Baliju i Lomboku, rekao je Hariyadi. Od preživjelih, jedan je Australac, a ostali su Indonežani.

Arnold (27), jedan od putnika, rekao je da su on i drugi putnici potrčali prema gornjoj palubi kako se požar širio brodom. Nakon toga skočili su u more i čekali pomoć.

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Pokretanje videa... VIDEO Preživjeli prepričavaju kako su skočili u more nakon što je izbio požar na indonezijskom trajektu | Video: 24sata/reuters

- Članovi posade imali su prsluke za spašavanje, a mi smo potrčali na najvišu palubu kako bismo se spasili. No kada smo stigli gore, vatra se već previše proširila pa smo otišli na lijevu stranu broda i tamo ostali - rekao je.

- Dok smo bili tamo, jedan službenik rekao nam je da se brod više ne može spasiti i da trebamo skočiti u more. Odmah smo skočili u vodu i čekali dok nisu stigli spasilački brodovi iz Lomboka - dodaje.

Foto: BASARNAS

Druga preživjela, 26-godišnja Septi Sugiarti, ispričala je da se požar vrlo brzo proširio te zahvatio vozila parkirana u trajektu.

- Vatra je postajala sve veća. Kada sam pogledala, vidjela sam da je već otprilike polovica motocikala parkiranih u trajektu izgorjela. U početku su nam govorili da ostanemo mirni, da pokušavaju ugasiti požar i staviti situaciju pod kontrolu. Ali na kraju su nam rekli da skočimo - govori.

Foto: Stringer

"Rasporedili smo nekoliko brodova za provedbu evakuacije i koordinaciju s drugim brodovima koji okružuju mjesto incidenta", rekao je Hariyadi, dodajući da je više od 200 ljudi raspoređeno za provođenje operacije. Nije jasno kako se trajekt zapalio i je li prenapučenost bila faktor.

Ranije tog dana, dužnosnik luke Padangbai na Baliju, Heri Wiyanto, rekao je da je registrirano samo 114 putnika i 17 članova posade. Incident se dogodio manje od mjesec dana nakon što se drugi trajekt, KM Mutiara Sentosa 2, zapalio kod otoka Madura, usmrtivši pet osoba. Brod je također prevozio više ljudi nego što je prikazano u popisu.