VIDEO DRAMA: Motociklist sletio u provaliju u Dubrovniku! Vatrogasci ga izvlačili iz grmlja

Motociklist (31) sletio je s ceste koja vodi do vidikovca u Dubrovniku u petak navečer, potvrdila nam je dubrovačko-neretvanska policija.
Prometna nesreća se dogodila oko 21 sat u Ulici Druge Dalmatinske brigade.
Cesta vodi prema vidikovcu, a motociklist je pod neutvrđenim okolnostima sletio u grmlje.
Iz grmlja su ga izvukli vatrogasci. Pružena mu je liječnička pomoć u bolnici te se utvrđuje stupanj ozljeda.
Cesta je zbog očevida zatvorena za promet.
