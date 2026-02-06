Obavijesti

U BOLNICI JE

VIDEO DRAMA: Motociklist sletio u provaliju u Dubrovniku! Vatrogasci ga izvlačili iz grmlja

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Pružena mu je liječnička pomoć u bolnici te se utvrđuje stupanj ozljeda. Cesta je zbog očevida zatvorena za promet

Motociklist (31) sletio je s ceste koja vodi do vidikovca u Dubrovniku u petak navečer, potvrdila nam je dubrovačko-neretvanska policija.

Prometna nesreća se dogodila oko 21 sat u Ulici Druge Dalmatinske brigade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vatrogasci pronašli ozlijeđenog motorista kod Dubrovnika 00:34
Vatrogasci pronašli ozlijeđenog motorista kod Dubrovnika | Video: Čitatelj 24sata

Cesta vodi prema vidikovcu, a motociklist je pod neutvrđenim okolnostima sletio u grmlje.

Iz grmlja su ga izvukli vatrogasci. Pružena mu je liječnička pomoć u bolnici te se utvrđuje stupanj ozljeda.

Cesta je zbog očevida zatvorena za promet.

