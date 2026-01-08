VIDEO Drama na Jarunu: Pijan izletio na tramvajsku prugu pa se kombijem zabio u stup

Pijani vozač (29) proklizao je kombijem na zagrebačkoj Horvaćanskoj i završio na tramvajskoj pruzi. Zagrebačka policija dojavu o prometnoj nesreći zaprimila je u srijedu u 22.40 sati.



POGLEDAJTE VIDEO:



Pokretanje videa... 01:03 Prometna nesreća | Video: 24sata Video

- 29-godišnjak pod utjecajem alkohola, 0.77 promila, upravljao je osobnim automobilom Horvaćanskom u smjeru zapada, dolaskom do kućnog broja 5 Augusta Prosenika nije prilagodio brzinu kretanja stanja na cesti i u blagom zavoju izgubio nad vozilom, prešao lijevo i sletio s kolnika. Naletio je na živicu, preko tramvajske trake i zabio se u stup javne rasvjete - rekli su nam iz zagrebačke policije te dodali kako je nastala materijalna šteta.