ALKOHOL I LEDENA CESTA

VIDEO Drama na Jarunu: Pijan izletio na tramvajsku prugu pa se kombijem zabio u stup

Piše Marta Divjak,
VIDEO Drama na Jarunu: Pijan izletio na tramvajsku prugu pa se kombijem zabio u stup
Foto: Čitatelj 24sata

Vozač nije prilagodio brzinu kretanja stanja na cesti i u blagom zavoju izgubio nad vozilom, naletio na živicu, preko tramvajske trake i zabio se u stup javne rasvjete, rekli su nam iz zagrebačke policije

Pijani vozač (29) proklizao je kombijem na zagrebačkoj Horvaćanskoj i završio na tramvajskoj pruzi. Zagrebačka policija dojavu o prometnoj nesreći zaprimila je u srijedu u 22.40 sati.

- 29-godišnjak pod utjecajem alkohola, 0.77 promila, upravljao je osobnim automobilom Horvaćanskom u smjeru zapada, dolaskom do kućnog broja 5 Augusta Prosenika nije prilagodio brzinu kretanja stanja na cesti i u blagom zavoju izgubio nad vozilom, prešao lijevo i sletio s kolnika. Naletio je na živicu, preko tramvajske trake i zabio se u stup javne rasvjete - rekli su nam iz zagrebačke policije te dodali kako je nastala materijalna šteta.

