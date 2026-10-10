VIDEO Drama na Maksimirskoj cesti: 'Tramvaj je počeo gorjeti, ljudi su u panici istrčali van...'
Vožnja tramvajem u petak kasno navečer zagrebačkom Maksimirskom cestom pretvorila se u stres i strah za građane koji su bili u njemu. Tramvaju je planuo krov pa su putnici morali bježati. Ozlijeđenih nema.
Sjedili smo u kafiću i primijetili da tramvaj stoji. Shvatili smo da je vjerojatno nekakav kvar u pitanju, a onda smo primijetili kako je samo odjednom na krovu tramvaja izbio plamen. Srećom, vozač je mogao otvoriti sva vrata pa su ljudi istrčali panično vani, rekla je čitateljica. I Zagrebačka je policija sve potvrdila.
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- Dobili smo dojavu da se nakon kvara tramvaj zapalio - rekli su. Čitateljica tvrdi da su došla dva vatrogasna vozila te da su požar brzo ugasilia a nakon toga kamion vučne službe oteglio je pokvareni tramvaj.
- Nitko se nije ozlijedio srećom - rekla je čitateljica.